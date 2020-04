Buzz

"Bitte macht's einfach." Mit diesen Worten beendete Sharapova ihre einminütige Video-Botschaft.

Die ehemalige Nummer eins der Welt gab ihren Followern eine Telefon-Nummer durch, über die sie erreichbar ist. Dafür organisierte sich Sharapova eine "310er"-Nummer, die für Los Angeles steht und nicht einfach zu bekommen ist, da die Nachfrage extrem hoch ist. Im Video forderte sie ihre Anhänger auf, ihr auf die neue Nummer zu schreiben:

" Ich möchte einen Weg finden, mit Euch in Kontakt zu kommen. Wir befinden uns ja alle im Moment in der Isolation und im Social Distancing. Also, schreibt mir einfach, was ihr so denkt. "

Sharapova hatte am 26. Februar ihre Karriere beendet, in der sie fünf Grand-Slam-Titel gewann und dabei als eine der wenigen Spielerinnen bei allen vier Major-Events erfolgreich war. Insgesamt führte die Russin, die 2016 aufgrund der Einnahme von Meldonium 15 Monate gesperrt wurde, 21 Wochen lang die Weltrangliste an.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zverev wundert sich über Federer: "Schon wieder sensationell!"