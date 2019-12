"Ich muss mich noch ein bisschen gedulden, aber dann bin ich bereit, wieder loszulegen", so Clijsters in einem Video, das sie in den Sozialen Netzwerken teilte:

" Meinem Knie geht es schon wieder besser, ich habe die Intensität im Training deutlich gesteigert, und ich fühle mich richtig gut. "

Das Hartplatzturnier in Mexiko beginnt am 2. März 2020. Anschließend möchte Clijsters in Indian Wells (ab 11. März) und in Charleston (ab 4. April) an den Start gehen. Clijsters, mittlerweile dreifache Mutter, hatte im September angekündigt, nach fast acht Jahren Pause wieder auf der Profi-Tour anzutreten.

