Der Serbe versuche "mehr, anderen Spielern zu helfen, die ATP-Tour zu verbessern, die Bedingungen für alle Spieler zu verbessern, nicht nur für die Top 100, sondern auch für diejenigen, die in den Top 200, Top 300, Top 400 sind", erklärte Dzumhur, vor einigen Jahren selbst noch in den Top 30 des Rankings, mittlerweile aber auf Position 192 abgerutscht.

"Das ist etwas, das Nadal meiner Meinung nach in seiner Karriere noch nie gezeigt hat", meinte der Bosnier weiter

Zu Djokovic habe er zudem "ein wirklich korrektes und freundschaftliches Verhältnis", so Dzumhur.

Während des Corona-Lockdowns Anfang 2020, als keine Tennis-Turniere ausgetragen wurden, unterstützte Djokovic etwa einen Hilfsfonds für Spieler, die durch den Spielstopp in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren.

In Belgrad baute der 35-Jährige zudem das Novak Tennis Center auf, in welchem viele serbische Tennisspieler und Athleten aus Nachbarländern kostenlos trainieren können. Nadal startete auf Mallorca mit der Rafa Nadal Academy ebenfalls ein Zentrum, um junge Spieler*innen zu fördern. Anders als bei Djokovic ist dieses aber nicht kostenlos. Laut offizieller Angaben kostet ein Schuljahr in der Academy rund 56.000 Euro (inklusive Tennistraining, Schule und Unterbringung).

