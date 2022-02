Der 26-Jährige hatte bereits in der Vergangenheit öffentlich erklärt, dass er Probleme mit Depressionen gehabt habe

In seinem Post bei Instagram schrieb Kyrgios weiter: "Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr an meinem rechten Arm eine Selbstverletzung erkennen. Ich hatte Selbstmordgedanken und kämpfte buchstäblich damit, aus dem Bett zu kommen, geschweige denn, vor Millionen zu spielen."

Als Begleiterscheinung seiner psychischen Probleme machte der Australier seine Verschlossenheit aus. "Ich hatte das Gefühl, mit niemandem sprechen oder niemandem vertrauen zu können. Dies war das Ergebnis davon, dass ich mich nicht öffnete und mich weigerte, mich auf meine Lieben zu stützen, die mich hätten Stück für Stück dazu bringen können, positiv zu sein", konstatierte er.

Sein Appell an die Öffentlichkeit lautete daher: "Ich weiß, dass das tägliche Leben extrem anstrengend und manchmal unmöglich erscheinen kann. Ich verstehe, dass du dich schwach oder ängstlich fühlst, wenn du dich öffnest, aber ich sage dir jetzt, es ist in Ordnung, du bist nicht allein. Ich habe Zeiten erlebt, in denen es so aussah, als würden diese positiven, energetischen Schwingungen niemals Realität werden. Bitte habt nicht das Gefühl, allein zu sein. Wenn ihr das Gefühl habt, mit niemandem sprechen zu können, ich bin hier, streckt eure Hände aus."

Kyrgios: "Habe mich komplett geändert"

Für Kyrgios, der im Januar gemeinsam mit Landsmann und Kumpel Thanasi Kokkinakis den Doppel-Titel bei den Australian Open gewann , hat sich nach eigenen Aussagen nun alles zum Guten gewendet.

"Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich mich komplett geändert und nun eine völlig andere Sicht auf alles habe. Ich nehme keinen Moment als selbstverständlich hin. Ich möchte, dass ihr eurer volles Potenzial entfaltet und lächeln könnt. Dieses Leben ist schön", schrieb er abschießend.

Die Nachricht von Kyrgios im Wortlaut:

"Das war ich vor drei Jahren bei den Australian Open. Die meisten würden annehmen, dass es mir mental gut ging oder ich mein Leben genoss … Es war eine meiner dunkelsten Phasen. Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr an meinem rechten Arm eine Selbstverletzung erkennen. Ich hatte Selbstmordgedanken und kämpfte buchstäblich damit, aus dem Bett zu kommen, geschweige denn, vor Millionen zu spielen. Ich war einsam, depressiv, negativ, nahm Alkohol, Drogen, stieß Familie und Freunde weg. Ich hatte das Gefühl, mit niemandem sprechen oder niemandem vertrauen zu können. Dies war das Ergebnis davon, dass ich mich nicht öffnete und mich weigerte, mich auf meine Lieben zu stützen, die mich hätten Stück für Stück dazu bringen können, positiv zu sein. Ich weiß, dass das tägliche Leben extrem anstrengend und manchmal unmöglich erscheinen kann. Ich verstehe, dass du dich schwach oder ängstlich fühlst, wenn du dich öffnest, aber ich sage dir jetzt, es ist in Ordnung, du bist nicht allein. Ich habe Zeiten erlebt, in denen es so aussah, als würden diese positiven, energetischen Schwingungen niemals Realität werden. Bitte habt nicht das Gefühl, allein zu sein. Wenn ihr das Gefühl habt, mit niemandem sprechen zu können, ich bin hier, streckt eure Hände aus. Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich mich komplett geändert und nun eine völlig andere Sicht auf alles habe. Ich nehme keinen Moment als selbstverständlich hin. Ich möchte, dass ihr eurer volles Potenzial entfaltet und lächeln könnt. Dieses Leben ist schön."

