Am Sonntag, 1. August ab ca. 9.30 Uhr MEZ kommt es beim olympischen Tennisturnier in Tokio zum Endspiel: Alexander Zverev trifft auf den Weltranglisten-25. Karen Khachanov (ROC). Eurosport überträgt das Duell um Gold live.

Gegner im Finale ist Khachanov, der sein Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreño Busta mit 6:3, 6:3 für sich entschied.

GESTERN AM 17:26

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Khachanov steht es 2:2, die beiden vergangenen Partien gewann der Russe.

So könnt Ihr das Finale um Gold bei Eurosport sehen:

Eurosport überträgt das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov live im Free-TV auf Eurosport 1 in der "Olympia-Konferenz".

Das Spiel in voller Länge und ohne Unterbrechung gibt es im Livestream bei Eurosport auf Joyn. Zudem bietet auch das ZDF einen Livestream zur Partie Zverev gegen Khachanov an.

Letzte Final-Tipps vom Bruder: So wird Alexander Zverev Olympiasieger

Eurosport.de bietet zum Finale einen Liveticker an. Auf Eurosport.de gibt es zudem auch alle News und Highlight-Videos vom olympischen Tennisturnier und allen weiteren olympischen Wettbewerben in Tokio.

Von Fabian Hambüchen über Tim Lobinger, Viktoria Rebensburg, Boris Becker, Thomas Rupprath, Axel Schulz, Ricarda Funk, Franziska van Almsick, Pascal Hens bis hin zu Michael Greis und Comedian Bülent Ceylan - Alexander Zverev darf im Olympia-Finale gegen Karen Khachanov auf breite Unterstützung aus der Heimat bauen.

"Bring' Gold mit!" Sport-Prominenz und Stars senden Message an Zverev

Novak Djokovic hat bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio überraschend auch das Match um Bronze verloren. Der Weltranglistenerste musste sich Pablo Carreño Busta aus Spanien 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 geschlagen geben - die nächste Enttäuschung für 34 Jahre alten Serben, der am Freitag sowohl das Halbfinale im Einzel als auch das Halbfinale im Mixed mit Partnerin Nina Stojanovic verloren hatte. | Zum Spielbericht

Alexander Zverev hat den Dominator Novak Djokovic im Halbfinale der Olympischen Spiele von Tokio geschlagen und kämpft nun gegen Karen Khachanov (ROC) um Gold. Mit 1:6, 6:3, 6:1 hielt der 24-Jährige seinen Traum vom Olympiasieg am Leben - Djokovic dagegen kann den "Golden Slam" abschreiben. Olympia-Gold im Tennis-Einzel hat noch kein deutscher Mann gewonnen. | Zum Spielbericht

Zverev kämpft Djokovic nieder und erreicht Gold-Finale in Tokio

Karen Khachanov ist beim olympischen Tennisturnier in Tokio ins Einzel-Finale eingezogen. Der Athlet vom Russischen Olympischen Komitee (ROC) schlug am Freitag den Spanier Pablo Carreño Busta 6:3, 6:3 und spielt damit am Sonntag um die Goldmedaille | Zum Spielbericht