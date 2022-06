"Die Masters 1000 sind riesige Events. Aus meiner Sicht stehen die Grand Slams ganz oben und die anderen Turniere weit dahinter", sagte der Spanier und fügte hinzu: "Also denke ich, dass es unser Ziel ist, die ATP-Turniere näher an die Grand Slams heranzubringen in Bezug auf das Marketing und die Bedeutung."

Der angekündigten Verlängerung der Masters-Turniere in Madrid, Rom und Shanghai stimmte Nadal bei "ATP.com" zu: "Es ist ein großartiges Produkt und wir müssen die Turniere ermutigen, weiter zu wachsen", sagte der 36-Jährige.

Auch von der Idee einer verlängertern Wettkampf-Saison zeigte sich der Spanier nicht abgeneigt: "Aus meiner Erfahrung würde ich gerne Turniere über das ganze Jahr sehen, weil das Möglichkeiten schafft für mehr Jobs für Spieler, aber auf der anderen Seite die Chance bietet, sich auszuruhen, ohne das Gefühl zu haben, dass man in der Rangliste an Boden verliert."

Nadal stimmte ATP-Präsident Gaudenzi auch hinsichtlich seines Plans "OneVision" zu, der die Zusammenarbeit zwischen der ATP, den Turnieren und den Spielern stärken soll.

Deutliche Preisgeld-Steigerung bei Masters-Events

"Wir haben viel Energie verloren, als ich zwischen beiden Seiten gekämpft habe. Die Turniere kämpfen für die Turniere und die Spieler für sich", sagte der Mallorquiner. Mit "OneVison" soll sowohl das Preisgeld als auch die finanzielle Transparenz bei den einzelnen Turnieren angehoben werden.

"Lasst uns zusammenarbeiten, um den Sport zu verbessern, anstatt uns immer zu streiten", forderte Gaudenzi.

Bis 2025 soll das Preisgeld bei den ATP-Masters um rund 17 Millionen Euro angehoben werden. Ein neuer 50-50 Profit-Mechanismus soll dafür sorgen, dass mehr Spieler von den Gewinn-Ausschüttungen bei den Turnieren profitieren.

