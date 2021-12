Es ist eine Ära, wie sie der Tennissport noch nie erlebt hat.

Mit Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic sind drei Spieler parallel aktiv, die zusammen die fast unglaubliche Zahl von 60 (!) Grand-Slam-Titeln angehäuft hat.

Die Debatte unter Profis, Trainern, Experten, Fans und Medien, wem aus dem Trio die Ehre des größten Spielers aller Zeiten zusteht, ist längst lieb gewonnene Tennis-Folklore.

Nadal hat sich in der Frage nun in einem Interview mit dem TV-Kanal "#Vamos de Movistar+" mit überraschend offenen Aussagen zu Wort gemeldet.

"Man muss sich nichts vormachen. Federer ist da, wo er ist und ich bin, wo ich bin. Djokovic aber spielt gut in einem guten Moment. Das ist die Realität und die kannst du nicht ignorieren."

Damit bezog sich der 13-fache French-Open-Champion auf die Tatsache, dass er selbst und Federer am Comeback arbeiten , während Djokovic dermaßen fit ist, dass er nach einer kraftraubenden Saison sogar noch den Davis Cup spielt . Nadal wiederum peilt nach einer langwierigen Fußverletzung eine Rückkehr im Dezember an und will in Abu Dhabi an einem Einladungsturnier teilnehmen.