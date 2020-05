Roger Federer ist nicht mehr der jüngste Profi im Tennis-Zirkus. Aktuell nutzt der 38-Jährige die Coronapause, um sein Knie nach einer Operation auszukurieren. Die Gerüchte rund um ein Karriereende des Schweizers reißen aber weiterhin nicht ab. Sein Coach Ivan Ljubicic erklärte bei "Sky Sports Italia", dass Federer ihn bisher jedoch noch "nicht auf einen möglichen Rücktritt hingewiesen" habe.

Auch die aktuelle Coronakrise mache keinen Unterschied in der langfristigen Planung des Rekord-Grand-Slam-Champions: "Für uns ändert sich nicht viel", sagte Ljubicic: "Das Programm ist dasselbe, das es auch ohne Virus gewesen wäre. Wir haben noch nicht über 2021 gesprochen. Die Zeit hält sicherlich nicht an, und er wird im kommenden Jahr 40 sein."

In der Pause sieht der Kroate sogar einen Vorteil für Federer: "Wahrscheinlich werden diejenigen mit mehr Erfahrung die Rückkehr auf die Tennisplätze besser bewältigen, aber in Wahrheit wissen wir nicht, was passiert", so Ljubicic weiter: "Die Spieler wollen eigentlich durchgehend spielen und die Resultate in Australien, die nach nur einem Monat Pause oft Überraschungen bringen, beweisen das Jahr für Jahr."

Nach seiner letzten verletzungsbedingten Auszeit meldete sich der Maestro 2017 sagenhaft mit dem Titel bei den Australian Open zurück.

