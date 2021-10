"Er liebt das Leben und will dann aufhören, wann er es will", so der Silbermedaillengewinner von Sydney. In Wimbledon hatte Federer zuletzt auf dem Platz gestanden, war im Viertelfinale aber klar in drei Sätzen am Polen Hubert Hurkacz gescheitert.

Danach hatte sich der 20-malige Grand-Slam-Champion zum dritten Mal am rechten Knie operieren lassen müssen.

"Wir alle wollen, dass er zurückkommt", sagte Haas. "Aber bei seinem Knie wird es darauf ankommen, wie er es körperlich überwinden kann. Im Frühling werden wir eine Antwort haben."

Ende September hatte sich Federer am Rande eines Sponsorentermins in Zürich bereits optimistisch zu seinem Gesundheitszustand geäußert: "Die Reha geht immer Stück für Stück vorwärts, das Schlimmste ist hinter mir" , machte der 40-Jährige seinen Fans Hoffnung.

Federer-Comeback? Haas bleibt vorsichtig

Anlässlich des Laver Cups hatte sich der Schweizer für die Zukunft kämpferisch gezeigt: "Das ist eines meiner Ziele, dass ich mich noch einmal richtig reinhänge, um zurückzukommen und hoffentlich an Orten wie der o2-Arena in London spielen darf."

Allerdings trat Haas nun auf die Bremse und senkte die Erwartungen an das Comeback von Federer: "Eine Verletzung macht natürlich alles komplizierter", schränkte der 43-Jährige im Gespräch mit der "L'Équipe" ein. "Man weiß, dass es ein paar Spiele braucht, um wieder in den Rhythmus zu kommen und sich gut zu fühlen", sagte er und ergänzte: "Auch, wenn man mit dem Talent Federers gesegnet ist."

