Nach einem Gespräch mit der seit Monaten verletzten US-Amerikanerin habe sich "zumindest kurzfristig" für ihn "eine Tür geöffnet", um mit jemand anderem zu arbeiten, teilte Mouratoglou mit.

Williams hatte in Wimbledon im vergangenen Jahr eine Oberschenkelverletzung erlitten und seitdem kein Match mehr bestritten.

"In den letzten acht Monaten habe ich gemerkt, wie sehr ich das Coaching vermisst habe. Es ist die Leidenschaft meines Lebens, und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich so viel zu geben habe", erklärte der Coach von Stefanos Tsitsipas und Coco Gauff.

Halep habe vor dem Turnier in Indian Wells, wo sie das Halbfinale erreichen und dort gegen die spätere Siegerin Iga Swiatek verlieren sollte, in der Mouratoglou Academy in Südfrankreich trainiert, berichtete der 51-Jährige.

Simona Halep: Trennung von Coaches Anfang Februar

"Ich schaute bei einigen ihrer Übungen vorbei und beobachtete sie beim Training. Am Ende der Woche fragte sie mich, ob ich ihr als Trainer zur Verfügung stehen würde. Ich habe größten Respekt vor ihr, aber das kam zu diesem Zeitpunkt nicht in Frage", erzählte Mouratoglou. Erst nach dem Gespräch mit Williams habe er zustimmen können.

Anfang Februar hatte sich Halep von ihren beiden bisherigen Trainern Daniel Dobre und Adrian Marcu getrennt.

(mit SID)

