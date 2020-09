Das Reglement erlaubt den Profis, mit bis zu drei Teammitgliedern auf die Turnieranlage von Flushing Meadows zu kommen. Der Weltranglisten-Siebte kommt mit zwei Betreuern aus, wobei vor allem das Fehlen von David Ferrer Fragen aufwirft. Jenem Mann also, der "jede einzelne Erwartung übertrifft, die ich an ihn als Trainer hatte", wie Zverev unlängst gegenüber der ATP betonte.

Überraschend, aber nicht zwingend ein Fehler, wie Eurosport-Experte Àlex Corretja erklärt. "Ein Trainer kann heute so vieles sein für einen Spieler: Coach, Mentor, Ratgeber. Vielleicht ist in diesem Fall mehr der Ratgeber gefragt und nicht in erster Linie der Coach. Dann reicht es mitunter schon, mit dem Trainer per SMS oder Whatsapp zu kommunizieren", so der zweimalige French-Open-Finalist, der Ferrer einst als Teamkapitän des spanischen Davis-Cup-Mannschaft betreute.