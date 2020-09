Zu unwirklich, alles. Nach 85 Minuten 0:2-Sätze hinten und schon auf der Heimreise. Nach 3:22 Stunden doch im Finale der US Open. Surreal.

US Open

"Das war großer Sport, das war Weltklasse", lobt Eurosport -Experte Becker, der in der Kommentatorenkabine neben Matthias Stach still mit zwei erhobenen Fäusten mitgejubelt hatte, wenig später:

In Deutschland ist es 1:40 Uhr am Samstagmorgen, als Zverev die Faust reckt. Spieler wie TV-Zuschauer haben da erneut eine Achterbahnfahrt erlebt, wie es bei Zverev so häufig der Fall ist.