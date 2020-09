Bei einem Erfolg wäre Zverev der erste deutsche Grand-Slam-Sieger im Herren-Einzel seit Boris Becker, der 1996 die Australian Open gewonnen hatte. Becker war 1989 auch der bislang letzte Deutsche, der in New York den Titel geholt hatte. Auf einen Finaleinzug bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere mussten die deutschen Herren seit Rainer Schüttler 2003 bei den Australian Open warten.

"Ich freue mich auf das Endspiel gegen Sascha. Wir haben eine tolle Freundschaft und auch eine tolle Rivalität auf dem Platz. Es ist unglaublich, dass wir uns in einem Grand-Slam-Finale gegenüberstehen. Es heißt Alles oder Nichts, es wird ein komplett offenes Match. In Australien war es super, super eng. Sein erster Aufschlag ist nicht von dieser Welt, so schnell, so präzise. In erster Linie muss ich also gut returnieren und den Ball ins Spiel bringen."