Der 23-Jährige ist der jüngste Spieler im Kreis der vier Halbfinalisten. "Es würde mich mehr überraschen, wenn Zverev die Partie gewinnt und nicht Carreño Busta", betont der Schwede, der die US Open 1988 gewann. Das liege vor allem an taktischen Faktoren. "Wenn man aus taktischer Sicht nicht reif ist, dann wird man Pablo nicht schlagen können."

Zverev schwer in der Kritik: Der Konter aber hat es in sich

Eine durchaus überraschende Erkenntnis, wenn die Nummer sieben der Welt auf die Nummer 27 trifft - zumal Zverev in der Saison 2018 bewiesen hat, dass er Carreño Busta auf Hartplatz in Schach halten kann. Damals setzte sich Zverev im Halbfinale des Masters von Miami 7:6 (7:4), 6:2 durch. Es ist das bislang einzige Duell der beiden Halbfinal-Kontrahenten.

Deutschlands Tennis-Ikone Boris Becker macht indes einen weiteren Umstand aus, der Carreño Busta in die Karten spielen könnte . "Pablo ist ein Spieler, der unterschätzt wird", sagt der Eurosport-Experte. Diesen Fehler wird Zverev zwar kaum machen, dennoch weiß er ganz genau, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung als Favorit gesehen und der Finaleinzug erwartet wird.

Was die Sache erschwert: "Carreño Busta ist einer der wenigen Spanier, die sich auf Hartplatz wohlfühlen und er stand bereits im Halbfinale der US Open", erinnert Becker. "Er ist ein harter Kämpfer und er hat alles, was er braucht - manchmal vielleicht nicht genug Kraft, aber das liegt an seiner Technik."