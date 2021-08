Bei Eurosport mit Joyn PLUS+ sind alle Partien live und on demand verfügbar. Hier haben die Zuschauer:innen die freie Wahl und können zwischen den Livestreams aller Courts nach Belieben hin und her wechseln.

In "Matchball Becker" spielen Eurosport-Experte Boris Becker und Matthias Stach erneut die Bälle zu. Das erprobte Doppel analysiert täglich gegen 21:00 Uhr das Geschehen in New York, spricht mit den Spieler:innen und meldet sich vor der Nightsession gegen 01:00 Uhr ein zweites Mal mit seiner Einschätzung zu den Matches des Tages.

In der aktuellen Folge des Eurosport-Podcasts "Das Gelbe vom Ball" lobt Becker die Entwicklung von Alexander Zverev. "Er hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Langsam rutscht er wirklich in die Rolle eines sehr großen Spielers, eines Champions. So spielt er momentan", sagt Becker, der den 24-Jährigen auf seiner Favoritenliste für die US Open dennoch nur auf Platz zwei führt. "Er ist die Nummer 1 der Welt und dreifacher Grand Slam Sieger dieses Jahr. Also, wenn Novak Djokovic jetzt nicht Favorit ist bei dem Turnier, wer soll es denn sein?", sagt Becker und listet seine Top4 auf den Sieg in New York auf: "Djokovic ist mein Topfavorit, an zweiter Stelle kommt Zverev, Medvedev an drei und Tsitsipas an vier, was die Favoritenrolle angeht."

US Open Wilander zweifelt an Zverev: "Der Beste neben Djokovic, aber ..." VOR 14 STUNDEN

Becker über US-Open-Showdown: Das sind meine vier Favoriten

Bei den Frauen rechnet Becker auch Angelique Kerber Chancen aus. “Ich halte ganz große Stücke auf Angie. Ihr Umfeld ist wieder intakt, das Selbstbewusstsein ist da. Ich halte sie für eine der Favoritinnen bei den US Open. Sie hat nichts mehr zu verlieren. Sie hat aus einem durchschnittlichen Jahr ein gutes bis sehr gutes gemacht und jetzt die Chance, vielleicht nochmal ein Grand Slam Finale zu spielen.” Neben Kerber steht bei Becker Ash Barty ganz oben auf der Favoritenliste. “Aber die ist auch irgendwann mal müde”, schränkt Becker ein und sieht in der größeren Regenerationszeit einen Vorteil für Kerber: “Sie ist eigentlich noch fit wie ein Turnschuh. Insofern sehe ich auch deswegen große Chancen für Kerber.“

Den kompletten Podcast mit Boris Becker gibt es zum Nachhören auf allen Podcast-Plattformen (z.B.

Expertise hautnah: Zverev und Wilander vor Ort, Cube im Mittelpunkt

Barbara Rittner, Head of Women's Tennis beim Deutschen Tennis Bund, veredelt als Expertin das Kommentatoren-Team und bringt darüber hinaus ihre Expertise und ihre Einschätzungen in der Analyse ein. Mischa Zverev unterstützt die Crew vor Ort und liefert seine Einblicke aus dem Teilnehmer:innenfeld direkt aus New York. In der Rubrik "Mischa's Mission" muss er zudem neue Aufgaben rund um das Turnier erfüllen. Auch der siebenmalige Grand-Slam-Champion Mats Wilander ist in Flushing Meadows vor Ort und wird den Fans von dort seine Eindrücke vermitteln, Matches analysieren und das direkte Gespräch mit den Spieler:innen suchen.

Der Eurosport Cube wird erneut zentraler Teil der Berichterstattung sein. Barbara Schett und Alex Corretja begrüßen im innovativen Mixed-Reality-Studio täglich Spieler:innen und Expert:innen, die aus New York oder anderen Eurosport-Studios in den Eurosport Cube nach London teleportiert werden.

300 Stunden live und die Chance auf einen historischen Coup

Zusätzlich zu den rund 300 Stunden Live-Berichterstattung wird es eine Vielzahl neuer und eigener Programme und Formate geben, die die Tennisfans gleichermaßen informieren und unterhalten. Im Mittelpunkt von "Novak's Everest" steht Superstar Novak Djokovic bei seinem Versuch, mit einem Sieg in New York den Grand Slam zu komplettieren und nach den Australian Open, den French Open und Wimbledon auch die US Open im selben Kalenderjahr zu gewinnen - ein Kunststück, das seit Steffi Graf 1988 und Rod Laver 1969 bei den Herren nicht mehr gelungen ist.

Das grand-slam-erprobte Team am Mikrofon bilden Philipp Eger, Oliver Faßnacht, Birgit Hasselbusch, Jürgen Höthker (kommentiert bei den US Open sein 75. Grand-Slam-Turnier für Eurosport), Wolfgang Nadvornik, Matthias Stach, Markus Theil und Harry Weber.

Täglich ab 17:00 Uhr meldet sich das Kommentatoren-Team von Eurosport mit den ersten Matches der Day-Session. Die US-Night-Session beginnt ab 01:00 Uhr deutscher Zeit. Ab den Viertelfinals (7. September) startet die Day-Session erst um 18:00 Uhr. Die Halbfinals der Frauen werden am 10. September ab 01:00 Uhr ausgetragen, die Halbfinals der Männer sind für den 10. September um 21:00 Uhr sowie den 11. September um 01:00 Uhr angesetzt. Die Frauen ermitteln die US-Open-Siegerin 2021 im Finale am 11. September ab 22:00 Uhr, die Männer beenden das Turnier einen Tag später (Sonntag, 12. September) mit ihrem Endspiel ebenfalls ab 22:00 Uhr.

Bei Eurosport 1 (kostenloser Livestream bei Joyn) und Eurosport 2 können Zuschauer das komplette Turnier live im TV verfolgen. Joyn PLUS+ bietet neben den Livestreams von Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD zu den US Open auch Zusatzkanäle der Matches auf allen weiteren Courts und zeigt bei Eurosport mit JoynPLUS+ alle Spiele ohne Unterbrechung.

eurosport.de: Digitale Anlaufstelle für alle (Super-)Fans

Eurosport.de ist während der US Open die digitale Anlaufstelle für alle, die sich über das Turnier informieren möchten, aber auch für die Tennis-Superfans. Ansetzungen, Live-Ticker und -Scoring sowie die Spielberichte bilden die Basis, Zusammenfassungen der Partien und umfangreiche Highlight-Formate im Video liefern die gesammelte Action, die durch die Redaktion und das Expertenteam analysiert wird. Zudem wird es während des Turniers eine weitere exklusive Episode des Eurosport-Tennis-Podcasts “Das Gelbe vom Ball” geben, in dem Matthias Stach und Boris Becker mit Gästen das Geschehen in New York unter die Lupe nehmen werden.

