Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows die US Open statt. Eurosport ist für Euch täglich live mit dabei.

Novak Djokovic hat in New York die große Chance, den Grand Slam innerhalb eines Kalenderjahrs zu komplettieren. Zu den größten Kontrahenten des Serben zählt Alexander Zverev, der zuletzt Gold bei Olympia in Tokio und das Masters in Cincinnati gewann. Auch Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas sind stark zu beachten.

Bei den Frauen geht die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty als Top-Favoritin an den Start. Auch Angelique Kerber konnte zuletzt mit guten Leistungen überzeugen.

Gleich mehrere Stars müssen verletzungsbedingt auf die US Open verzichten. So fehlen unter anderem Rafael Nadal, Roger Federer, Titelverteidiger Dominic Thiem und Serena Williams

US Open 2021: Djokovic schaltet in den Dominatoren-Modus

Novak Djokovic ist unbeirrt in die dritte Runde der US Open marschiert. Der 34 Jahre alte Serbe zeigte beim 6:2, 6:3, 6:2 gegen den Niederländer Tallon Griekspoor eine souveräne Vorstellung und war mit seiner Leistungssteigerung im Vergleich zum noch etwas holprigen Erstrundenmatch zufrieden. | Zum Bericht

US Open 2021: Oscarreife Vorstellung! Otte sorgt in New York weiter für Furore

Der Deutsche Oscar Otte sorgt in New York weiter für Furore. Der 28 Jahre alte Kölner schaffte bei den US Open erstmals den Sprung in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers, er besiegte den US-Amerikaner Denis Kudla mit 6:4, 6:4, 6:2 und trifft nun auf Hubert Hurkacz (Polen/Nr. 10) oder Andreas Seppi (Italien). | Zum Bericht

2. Runde: Qualifikant Otte sorgt weiter für Furore

US Open 2021: Überzeugende Kerber zieht in dritte Runde ein

Angelique Kerber hat souverän die dritte Runde der US Open 2021 erreicht. Die an Position 16 gesetzte Deutsche schlug die Ukrainerin Anhelina Kalinina in ihrem Zweitrunden-Match 6:3, 6:2 und trifft nun auf Sloane Stephens. Die US-Amerikanerin und US-Open-Siegerin von 2017 hatte Landsfrau Coco Gauff deutlich 6:4, 6:2 besiegt. Die Bilanz im direkten Duell mit Kerber spricht für Stephens. | Zum Bericht

2. Runde: Kerber steckt Chaos-Nacht gut weg und siegt klar

US Open: Barty und Bencic marschieren in Runde drei

Ashleigh Barty (Australien/Nr. 1) hat die 3. Runde der US Open 2021 erreicht. Die amtierende Wimbledon-Siegerin bezwang die Dänin Clara Tauson in zwei Sätzen 6:1 und 7:5. Barty bekommt es nun mit der Siegerin des Duells zwischen Shelby Rogers und Sorana Cîrstea zu tun. Auch Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz/Nr. 11) hatte in ihrem Zweitrunden-Match gegen Martina Trevisan wenig Mühe. | Zum Bericht

2. Runde: Olympiasiegerin Bencic siegt ohne Mühe gegen Trevisan

US Open: Machtdemonstration in 74 Minuten! Zverev rauscht in Runde drei

Alexander Zverev (Deutschland/Nr. 4) hat ohne Mühe und mit einer Machtdemonstration die dritte Runde der US Open 2021 erreicht. Der 24-jährige Olympia-Sieger gewährte seinem Gegner Albert Ramos-Vinolas gerade einmal vier Spielgewinne und siegte nach nur 74 Minuten hochverdient 6:1, 6:0 und 6:3. Zverev trifft nun auf Jack Sock oder Alexander Bublik. | Zum Bericht

Drei Asse zum Schluss: Zverev mit makellosem Auftritt

US Open: Trotz beißender Kritik: Tsitsipas macht's schon wieder

Stefanos Tsitsipas hat dem Streit um seine langen Pausen beim 6:3, 6:4, 6:7 (4:7), 6:0-Erfolg in der 2. Runde gegen Adrian Mannarino neue Nahrung gegeben. Vor Beginn des vierten Satzes verschwand der Grieche, wie schon in Runde eins gegen Andy Murray, fast acht Minuten lang in den Katakomben. Eine Eigenart, die auch Alexander Zverev scharf kritisierte. Nun hat sich Tsitsipas erneut dazu geäußert. | Zum Bericht

Gute Vorstellung - die besten Szenen zum Tsitsipas-Erfolg

US Open: Gauff scheitert bei US-Duell

Supertalent Cori Gauff ist in der 2. Runde der US Open ausgeschieden. Die 17-Jährige musste sich im US-Duell Sloane Stephens mit 4:6, 2:6 geschlagen geben. Gauff, die in diesem Jahr bereits das Viertelfinale der French Open und das Achtelfinale in Wimbledon erreicht hatte, verlor in nur 64 Minuten. Stephens, US-Open-Championesse von 2017, trifft nun auf Angelique Kerber oder Angelina Kalinina. | Zum Spielbericht

Die Highlights zum US-Duell zwischen Gauff und Stephens

US Open: Dimitrov muss aufgeben - Rublev mit leichter Mühe weiter - Ruud fliegt raus

Andrey Rublev hat bei den US Open in der 2. Runde mit Pedro Martínez Mühe. Grigor Dimitrov muss gegen Alexei Popyrin aufgeben - wie schon bei den Australian Open und den French Open. Roberto Bautista Agut fegt auch über Emil Ruusuvuori hinweg. Mit Casper Ruud scheitert derweil der zweite in den Top Ten gesetzte Spieler. Der Überblick übers Herren-Feld am Mittwoch. | Zu den Spielberichten

US Open: Koepfer scheitert in Runde zwei - Medvedev eine Nummer zu groß

Dominik Koepfer hat den Einzug in die 3. Runde bei den US Open 2021 verpasst. Der 27-Jährige musste sich dem Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev (Russland) 4:6, 1:6, 2:6 geschlagen geben. Nach 1:50 Stunden verwandelte der Australian-Open-Finalist seinen dritten Matchball. Medvedev trifft in der 3. Runde nun auf Pablo Andujar (Spanien), der Philipp Kohlschreiber (6:4, 6:3, 6:1) ausschaltete. | Zum Spielbericht

US Open: Gojowczyk setzt sich in fünf Sätzen gegen Lajovic durch

Peter Gojowczyk hat bei den US Open für die nächste Überraschung gesorgt und ist erstmals in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Der 32 Jahre alte Qualifikant aus München schlug den Serben Dusan Lajovic 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4 und trifft nun auf den Schweizer Henri Laaksonen. Ausgeschieden ist derweil der Augsburger Philipp Kohlschreiber. | Zum Spielbericht

US Open: Halep wahrt weiße Weste - Jabeur fegt über Top-Talent hinweg

Simona Halep (Rumänien/Nr. 12) hat problemlos die 3. Runde bei den US Open 2021 erreicht. Die 29-Jährige bezwang die Slowakin Kristina Kucova souverän 6:3, 6:1 und bleibt bei ihrem Grand-Slam-Comeback (erster Auftritt seit den Australian Open) weiter ohne Satzverlust. Kurzen Prozess machte auch Ons Jabeur bei ihrem Zweitrundenauftritt gegen die Kolumbianerin María Camila Osorio Serrano (6:0, 6:1). | Zum Spielbericht

US Open: Petkovic scheitert an Muguruza

Andrea Petkovic ist bei den US Open in der 2. Runde an der zweifachen Grand-Slam-Siegerin Garbiñe Muguruza gescheitert. Die 33 Jährige verlor trotz ansprechender Leistung 4:6, 2:6. Gegen die in New York an Neun gesetzte Spanierin ließ Petkovic immer wieder ihr Können und vor allem ihren Kampfgeist aufblitzen. Muguruza spielte jedoch deutlich konstanter als die Deutsche. | Zum Spielbericht

Grandioser Volley-Stopp: Petkovic kämpft sich ins Match hinein

Das Gelbe vom Ball - Podcast zu US Open mit Boris Becker

