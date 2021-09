Die Zuschauer im Arthur Ashe Stadium rieben sich verwundert die Augen, nachdem der erste Satz vorbei war. Mit 6:1 hatte Jenson Brooksby dem Topfavoriten einen empfindlichen Schuss vor den Bug versetzt.

Es roch ein wenig nach Sensation, der Weltranglisten-99. wäre bei einem Sieg der am niedrigsten platzierte Profi bei den Herren geworden, der bei den US Open jemals eine Nummer eins bezwingt.

Doch Djokovic fand zurück in die Spur, übernahm das Zepter und holte sich die folgenden drei Sätze souverän.

Nach zwei Stunden und 59 Minuten war die Partie zu Ende. "Es war eine spannungsgeladene Atmosphäre. Zuerst habe ich meinen Rhythmus gesucht, aber Mitte des zweiten Satzes habe ich das Momentum auf meine Seite gebracht", analysierte Djokovic die Begegnung.

Match gedreht - die Highlights zum Djokovic-Sieg gegen Brooksby

Brooksby sei ein "sehr junger und sehr talentierter Spieler. Ich habe ihm am Netz gesagt, dass er eine strahlende Zukunft vor sich hat. Er ist definitiv ein großartiger Spieler", lobte der Serbe den Außenseiter aus den USA.

Berrettini hat zwei Rechnungen offen mit Djokovic

Djokovic baute indes seine Jahresbilanz bei den Grand-Slam-Events auf 25:0 Siege aus und ist nur noch drei Erfolge vom Grand Slam entfernt. Im Viertelfinale wartet nun Matteo Berrettini, der Oscar Otte mit 6:4, 3:6, 6:3 und 6:2 in die Knie zwang

Bemerkenswert: Der Italiener stand Djokovic in diesem Jahr bereits bei den French Open und in Wimbledon gegenüber. In Paris unterlag er dem Superstar im Viertelfinale, in Wimbledon erst im Endspiel. Da sind also noch zwei Grand-Slam-Rechnungen offen.

