Patrick McEnroe wollte das Interview auf dem Court mit der Frage nach dem Grand Slam ausklingen lassen. Allerdings: Der US-Amerikaner hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da winkte Novak Djokovic bereits ab. "Frag' mich bitte nicht danach", entgegnete der 34-Jährige.

Damit war das Gespräch zu Ende.

Auf der Pressekonferenz nach dem Viertelfinale wurde Djokovic nach dem Grund gefragt, weshalb er nicht über die historische Mission sprechen wollte.

Djokovic: "Ich habe das millionenfach erklärt"

"Ich habe diese Frage so oft schon gestellt bekommen, was verständlich ist. Aber ich habe sie schon zigfach beantwortet und habe genug davon, sie weiterhin zu beantworten. Ich habe millionenfach gesagt, dass mir die historische Tragweite bewusst ist und mir das Extramotivation gibt. Ich hoffe, Patrick ist nicht sauer", so der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger, der nach dem Gewinn der Australian Open, der French Open und in Wimbledon den Viererpack perfekt machen möchte.

Es wäre der erste Grand Slam im Herren-Tennis seit 52 Jahren. Damals, in der Saison 1969, war Rod Laver das Kunststück gelungen.

Die Zurückweisung der McEnroe-Frage habe aber nicht nur damit zu tun gehabt, dass die Antworten längst bekannt sind, es gehe auch um die psychische Komponente, so Djokovic. "Ich möchte jetzt zurück zu den Basics und zu dem, was auf der mentalen Seite bei mir funktioniert."

Djokovic erwartet "Schlacht" gegen Zverev

Nachvollziehbar, denn im Halbfinale steht im am Freitag der Mann gegenüber, der ihm bei den Olympischen Spiel schon den Weg zur Goldmedaille verstellte: Alexander Zverev.

(live im TV bei Eurosport 1). "Das wird eine Schlacht und noch härter als das Viertelfinale", blickte Djokovic auf das Match gegen die deutsche Nummer eins voraus

Und die Frage nach dem Grand Slam? "Darüber können wir hoffentlich am Sonntag sprechen", gab Djokovic ein wenig schelmisch zu Protokoll.

