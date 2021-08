Dabei bekam es Halep bei ihrem Comeback auf der großen Grand-Slam-Bühne mit niemand Geringeres als Giorgi, Siegerin des ATP-Turniers in Cincinnati in diesem Kalenderjahr, zu tun.

Beiden Spielerinnen war zu Beginn jedoch die Anspannung durchaus anzumerken, sodass kurze Ballwechsel die Anfangsphase des Matches prägten. Allerdings konnten sich sowohl Halep als auch Giorgi auf ihren ersten Aufschlag verlassen. Die aktivere Spielerin war bis zu diesem Zeitpunkt die Italienerin, der aber aufgrund ihrer aggressiven Spielweise etliche Unforced Errors unterliefen (insgesamt 30 bei 16 Winnern, 16 bei 14 Winnern für Halep).

Das einzige und damit entscheidende Break im ersten Durchgang gelang Halep beim Stande von 4:4. Ihr eigenes Service brachte die Rumänien dann souverän zu Null zum Satzgewinn durch (6:4).

Giorgi unterliefen auch in der Folge immer wieder zahlreiche ungezwungene Fehler. Zu Beginn des zweiten Satzes hatte die Italienerin beim Stand von 1:0 aus ihrer Sicht ihren bis dato einzigen Breakball. Nutzen konnte Giorgi jene Gelegenheit jedoch nicht, was sich rächen sollte. Kurze Zeit später nahm Halep ihrer Konkurrentin den Aufschlag zur 3:2-Führung ab.

Halep lässt die Tür für Giorgi lange offen

Als die zweifache Grand-Slam-Siegerin kurz darauf beim Stande von 5:4 zum Matchgewinn servierte und bereits alles angerichtet war für den Einzug in die zweite Runde, schlug Giorgi nochmal zurück. Die 29-Jährige holte sich mit dem Rücken zur Wand das Break und stellte somit auf 5:5. Doch die Freude währte nur kurz: Halep konterte erneut und sicherte sich das Break zur 6:5-Führung.

Abermals konnte die ehemalige Weltranglistenerste den Sack allerdings nicht zumachen. Giorgi wehrte insgesamt zwei Matchbälle der Rumänin ab und rettete sich mit dem dritten Break in Folge in den Tiebreak.

Dort schaltete Halep noch einmal einen Gang hoch, holte sich beim Stand von 2:3 fünfte Punkte in Folge und verwandelte schließlich ihren dritten Matchball zum Einzug in die zweite Runde. Dort bekommt es die Rumänin mit der Slowakin Kristina Kucova zu tun.

"Es ist ein wichtiger Sieg für mich, ich bin sehr glücklich, in der zweiten Runde zu stehen", sagte Halep nach der Partie. Eurosport-Experte Mats Wilander ergänzte: "Es ist so schwer, Halep zu schlagen. Es war sehr beeindruckend, was sie heute nach so einer langen Verletzungspause gemacht hat. Giogi hat insgesamt zu viele Fehler gemacht. Halep war dagegen souverän und akkurat. Der Aufschlag ist ihr wichtigster Schlag und in diesem Bereich macht sie enorme Fortschritte."

