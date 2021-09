"Tennis Media Sucks!"

Reilly Opelka wählte auf seiner Pressekonferenz drastische Worte, als er auf die derzeit heiß debattierte Länge der Pausen von Stefanos Tsitsipas angesprochen wurde. Die Tennis-Medien sind also scheiße, schickte der 24-Jährige voraus, ehe er ins Detail ging.

Von den Journalisten habe noch keiner "in seinem Leben einen Fuß auf einen Tennisplatz gesetzt und schon gar nicht bei diesen Bedingungen, bei dieser Feuchtigkeit. Die würden es keine 30 Minuten aushalten bei dieser Hitze", so Opelka, er in Runde drei auf Nikoloz Basilashvili trifft.

Allerdings: Die Kritik an den Pausen kam in erster Linie aus dem Kreis der Profis, die Medien griffen das Thema dann dankbar auf.

"Wir müssen ein Bad nutzen. Um uns umziehen, viel trinken, auf die Toilette gehen." Es dauere eben fünf bis sechs Minuten, um Socken, Schuhe, Shorts oder das Shirt zu wechseln. Hinzu komme der Weg vom Court in die Kabine und zurück.

Und dann ist da noch der Vorwurf, Tsitsipas lasse sich in seiner Pause auch illegalerweise coachen. Als er in Runde zwei gegen Adrian Mannarino in die Kabine ging , blendete das TV sofort Coach und Vater Apostolos ein. Der, so der Vorwurf, gebe seinem Sohn via Handy taktische Anweisungen von der Tribüne.

"Ich bezweife ganz stark, dass er sich coachen lässt", insistierte Opelka. "Ich selbst konnte etwa nicht mal meine Tennistasche mit vom Platz nehmen, als ich eine Pause genommen habe. Wenn die Leute das alles nicht verstehen, dann haben sie offensichtlich noch nie einen Tag im Leben eines Profisportlers verbracht oder sind dem nahegekommen", schoss der US-Amerikaner scharf.

Dominic Thiem, der verletzungsbedingt nicht am Start ist, befürwortet zwar ein Zeitlimit im Hinblick auf die Pausenlänge, hat aber Verständnis für Tsitsipas. "Man muss mindestens zwei Mal in einem Fünfsatz-Match raus, um die Hosen zu wechseln. Da gibt es keinen Weg dran vorbei, speziell, wenn man viel schwitzt", erläuterte der US-Open-Champion von 2020 gegenüber dem "Tennis Channel".

Der siebenfache Grand-Slam-Turniersieger Mats Wilander hat sich, wenn man so will, ebenfalls auf die Seite von Tsitsipas gestellt . "Das ist das Geschäft. Nadal braucht manchmal zu lange, Djokovic nimmt ein paar Medical Timeouts. McEnroe hat rumgeschrien, Connors hatte seine spezielle Art und Weise. Champions tun so etwas", betonte der Schwede bei Eurosport.

Ob es nun tatsächlich Regelanpassungen gibt oder nicht, wird sich wohl erst nach den US Open herausstellen - bis dahin aber wird das Thema ein heißes Eisen bleiben.

