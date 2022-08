McEnroe ergänzte: "Es ist unglaublich, was er auf den Platz bringt. Und dazu kommt eine sehr große Energie. Er ist ein großartiger Impuls für das Tennis, das haben wir gebraucht."

Gegenüber der "Marca" kritisierte McEnroe zudem erneut, dass Novak Djokovic aufgrund der fehlenden Corona-Impfung nicht bei den US Open in New York teilnehmen darf.

"Ich wäre an seiner Stelle geimpft worden. Aber man muss seine Art kritisieren. Dass sie ihm nicht erlauben, teilzunehmen, halte ich für einen Witz", sagte er.

Er fügte hinzu: "Es ist nicht einfach zu trainieren, ohne zu wissen, wann oder was man in dem geplanten Zeitplan spielen kann. Er brauchte vier Monate, um sich nach allem, was ihm im Januar in Australien passiert ist, wieder zurechtzufinden."

Geschichte von Williams "einzigartig"

Er lobte zudem die "Next Generation" rund um Alexander Zverev, räumte aber ein, dass es ein Problem der Generation sein könnte, dass sie mit hohen Erwartungen oft an den "Big Three" gescheitert seien.

"Aber vielleicht ist es auch besser, wenn diese Spieler ihren Höhepunkt etwas später haben, dann können sie besser damit umgehen", so der 63-Jährige.

Gegenüber Eurosport betonte McEnroe derweil, dass Serena Williams, die nach den US Open ihre Karriere beendet, unglaublich viel für das Tennis getan habe. "Alleine schon ihre Geschichte als Afro-Amerikanisches Mädchen aus schwierigen Umständen, das die beste Spielerin aller Zeiten wurde", sagte McEnroe.

