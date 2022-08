Kyrgios hatte Palus in seinem ersten Grand-Slam-Finale als betrunken und störend bezeichnet. Den Schadensersatz will die 32-Jährige für wohltätige Zwecke spenden.

Bereits am 4. Oktober muss sich der Australian-Open-Champion im Doppel vor Gericht verantworten. Diesen Termin legte eine Richterin in der australischen Hauptstadt Canberra am Dienstag fest, nachdem sie einen Antrag auf erneuten Aufschub abgelehnt hatte. Kyrgios wird ein tätlicher Übergriff vorgeworfen. Ursprünglich war der Wimbledonfinalist für den 2. August vor das Amtsgericht vorgeladen gewesen.

Kyrgios, der sich auf die US Open vorbereitet, wurde am Dienstag durch seinen Anwalt Michael Kukulies-Smith vertreten, der den Termin bis Ende November aufschieben wollte. Richterin Louise Taylor sagte jedoch, dass sie aus unbekannten Gründen um eine Vertagung des Falles gebeten worden sei.

