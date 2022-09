Coco Gauff (USA/Nr. 12) startete furios ins Drittrundenmatch gegen Madison Keys (USA/Nr. 20) und erarbeitete sich schnell eine 4:1-Führung.

Die Finalistin von 2017 und Halbfinalistin von 2018 kam mit dem druckvollen, geradlinigen Spiel ihrer neun Jahre jüngeren Gegnerin anfangs überhaupt nicht zurecht.

Erst als Gauff auch im zweiten Durchgang bereits komfortabel 4:1 führte, regte sich so etwas wie Gegenwehr. Keys kam auf 3:4 heran, gab aber sogleich wieder ihr Service ab - die Vorentscheidung. "Sie spielt so erwachsen. Sie kann alles auf dem Platz", meinte Mats Wilander bei Eurosport: "Vor allem kann sie richtig klasse verteidigen."

Nach 1:11 Stunde verwandelte Gauff ,die fünf ihrer neun Breakchancen nutzte, ihren ersten Matchball zu ihrem größten Meilenstein in New York. "Das bedeutet mir sehr viel", sagte sie nach ihrem dritten Sieg in Folge im Arthur Ashe Stadium, in dem sie vor 2022 noch nicht gewinnen konnte.

Gauff jetzt gegen Zhang

Sie sei sich nicht sicher gewesen, wie das Publikum mit dem US-Duell umgehen würde, gab Gauff zu, freute sich aber über die breite Anfeuerung. "Ich hoffe, ihr unterstützt mich im nächsten Match wieder so", sagte sie im Sieger-Interview auf dem Platz.

Vor fünf Jahren sei sie noch als junger Fan im Stadion gewesen, um Venus und Serena Williams zu bewundern. "Und jetzt bin ich selbst hier, das ist ziemlich cool", sagte Gauff.

Gegnerin im Achtelfinale ist nun die 33 Jahre alte Zhang Shuai (China), die gegen Rebecca Marino (Kanada) 6:2, 6:4 gewann und damit im neunten Anlauf ebenfalls zum ersten Mal in die Runde der letzten 16 der US Open einzog. Zhang war zudem sechs Mal in der Qualifikation gescheitert.

