Die 28-Jährige meinte: "Ich versuche, wegen der Doping-Kontrolle auf die Toilette zu gehen. Obwohl es auch hilft, die Niederlage erträglicher zu machen."

Pegula hätte in New York erstmals in ihrer Karriere ein Halbfinale bei einem Grand Slam erreichen können.

Bisher scheiterte die US-Amerikanerin spätestens im Viertelfinale - so auch bei den Australian Open im vergangenen und diesem Jahr sowie bei den French Open im Juni.

In Roland Garros beendete ebenfalls Swiatek die Grand-Slam-Hoffnungen von Pegula. Zu ihrer Bilanz bei den Majors meinte die 28-Jährige dann auch: "Drei Viertelfinals, das nervt. Ich wünschte, ich hätte es hier bei meinem Heim-Grand-Slam geschafft, aber offenbar nicht. Ich wünschte, ich müsste nicht in jedem Viertelfinale gegen Iga oder Ash Barty spielen."

Immerhin gegen die Australierin muss Pegula nach deren Karriereende nicht mehr spielen. Die Amerikanerin sah auch ein wenig das Positive und sagte: "Ich hatte bei den Grand Slams ein tolles Jahr. Es gibt auch noch einige Turniere, aber ich fühle mich ein wenig entkräftet. Ich bin nicht wirklich glücklich. Es nervt zu verlieren. Ich wünschte, es wäre heute anders gelaufen. Morgen sehe ich darin bestimmt schon mehr Positives."

