Die gebürtige Warschauerin hat damit beste Chancen, nach ihrem zweiten Majorerfolg bei den French Open ein weiteres Glanzlicht zu setzen.

Swiatek, die im Achtelfinale die Dortmunderin Jule Niemeier in drei Sätzen besiegte, war gegen Pegula die offensivere, aktivere Spielerin und geriet nie wirklich in Gefahr.

Die Nummer eins der Welt trifft nun am Donnerstag auf Aryna Sabalenka ( live auf discovery+ und bei Eurosport 1 ).

Die Belarussin setzte sich im Duell mit der Tschechin Karolina Pliskova 6:1, 7:6 (7:4) durch.

Pegula - Viertelfinale bleibt Stolperstein

Für die US-Hoffnung Pegula bleibt es dabei, dass sie bei Majors nicht über das Viertelfinale hinauskommt.

Auch bei den Australian Open im vergangenem und diesem Jahr sowie bei den French Open im Juni war in der Runde der letzten Acht für sie Schluss gewesen. Auch in Paris scheiterte sie an Swiatek.

