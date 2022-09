Der Samstag bei den US Open in New York steht ganz im Zeichen des Endspiels der Damen.

Im Arthur Ashe Stadium spielt Iga Swiatek gegen Ons Jabeur.

Während die Polin ihren insgesamt dritten Grand-Slam-Titel anpeilt, kämpft Wimbledonfinalistin Jabeur um ihren ersten.

Es ist das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Finalistinnen, im direkten Duell steht es 2:2. Auf Hartplatz haben sowohl die Polin als auch die Tunesierin jeweils ein Match gewonnen.

Eurosport berichtet vom Finale der Damen im TV bei Eurosport 1 und auf discovery+.

Der 13. Turniertag im Liveticker:

Die wichtigsten Matches und Ergebnisse:

ab 22:00 Uhr: Iga Swiatek (POL/1) - Ons Jabeur (TUN/5)

Zum Liveticker | Livestream bei discovery+

Herzlich willkommen zum Liveticker der US Open

Hallo liebe Tennis-Fans, von 29. August bis 11. September begleiten wir die US Open täglich für Euch hier im Liveticker.

