Alejandro Davidovich Fokina bereitete dem favorisierten Matteo Berrettini (Italien/Nr. 13) lange große Probleme - ehe ihn das Verletzungspech einholte. Es besteht der Verdacht auf eine Innenband- oder Meniskusverletzung.

Berrettini verwandelte nach 3:46 Stunden seinen dritten Matchball.

Der Italiener steht damit nach einer Saison voller Aufs und Abs bei seinem fünften Grand-Slam-Teilnahme in Folge im Viertelfinale, hatte zuletzt allerdings die French Open verletzt (Hand-OP) und Wimbledon erkrankt (Covid) verpasst.

Bei den US Open steht der 26-Jährige zum vierten Mal in Folge in der zweiten Woche, 2019 hatte er in New York sein erstes Grand-Slam-Halbfinale erreicht.

Berrettini stolz auf seine Leistung

Für Monte-Carlo-Finalist Davidovich Fokina ist damit wie 2020 im Achtelfinale von New York Endstation.

"Das war natürlich nicht die Art und Weise, wie ich das Spiel beenden wollte", sagte Berrettini über die Verletzung seines Gegners.

"Ich bin sehr stolz, das war mit Satz- und Breakrückstand sicher nicht der Start, den ich erhofft hatte", meinte der Italiener: "Im vierten Satz war ich ein bisschen müde und er hat unglaubliches Tennis gespielt. Aber irgendwie habe ich die richtige Energie gefunden."

Im Viertelfinale trifft Berrettini nun auf Casper Ruud (Norwegen/Nr. 5) oder den Lucky Loser Corentin Moutet (Frankreich).

