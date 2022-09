Was der 27-Jährige aber mitzuteilen hatte, war alles andere als lässig.

"Es ist verheerend, herzzerreißend. Nicht nur für mich, sondern für alle, die wollten, dass ich gewinne", sagte Kyrgios. "Ich fühle mich beschissen und habe das Gefühl, so viele Menschen enttäuscht zu haben."

Den Kopf hielt der Australier fast während der gesamten Pressekonferenz gesenkt.

Keine Frage: Die Niederlage gegen Khachanov hat den Mann aus Down Under hart getroffen.

Verständlich, betrachtet man die Ausgangslage. Kyrgios ist seit Monaten in der besten Form seiner Karriere. Kein Spieler gewann seit dem Ende der French Open mehr Matches als der 27-Jährige. Bei der Endspielniederlage in Wimbledon gewann er gegen Novak Djokovic den ersten Satz und war schon sehr nah dran am großen Traum vom ersten Grand-Slam-Titel, bei den US Open wollte er nun "den ganzen Weg gehen".