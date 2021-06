Publiziert 29/06/2021 Am 15:54 GMT | Update 29/06/2021 Am 16:09 GMT

Auf Grand-Slam-Ebene war Kerber in den zehn Anläufen seit ihrem Wimbledonsieg fünfmal in der ersten Runde ausgeschieden. Nun trifft sie in der zweiten Runde auf Sara Sorribes (Spanien) oder Ana Konjuh (Kroatien).

Kerber brauchte etwas Anlaufzeit gegen die Nummer 86 der Welt und lag schnell 0:3 zurück. Doch die 33-Jährige hatte bei ihrem Turniersieg in Bad Homburg in der vergangenen Woche Selbstvertrauen getankt - dem ersten seit ihrem Wimbledon-Triumph vor drei Jahren. Sie kämpfte sich über ihren guten Aufschlag ins Match, spielte gegen die auf Rasen deutlich unerfahrenere Stojanovic (24) ihre Routine aus und durfte nach 1:24 Stunden jubeln.

"An diesen magischen Ort hier zurückzukehren, bedeutet mir so viel. Hier habe ich viele große Erfolge gefeiert. Für ein Erstrundenspiel war es ein harter Kampf, aber ich bin sehr froh, dass ich mich für die nächste Runde qualifiziert habe", sagte Kerber nach ihrem Sieg.

Wimbledon Barthel scheitert trotz Satzführung in Runde eins VOR 4 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Ohne Mühe: Zverev zieht in zweite Runde ein

(mit SID)

Federer vor Wimbledon: "Dann werde ich mit jedem Spiel stärker"

Wimbledon Barty wird Favoritenrolle gerecht, Pliskova und Sakkari erfolgreich VOR 4 STUNDEN