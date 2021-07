Tennis

Wimbledon-Roundup: Kerbers Kampf nicht gekrönt - so lief der Halbfinal-Tag in Wimbledon

Wimbledon-Roundup: Angelique Kerbers Kampf nicht gekrönt - so lief der Halbfinal-Tag der Frauen in Wimbledon mit den beiden Duellen ums Endspiel am Samstag.

00:02:43, vor 36 Minuten