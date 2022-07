Am Sonntag könnte das Duo im Wimbledon-Finale aufeinandertreffen. Novak Djokovic steht am Freitag im Halbfinale dem Lokalmatador Cameron Norrie gegenüber ( im Liveticker ). Nick Kyrgios steht nach der verletzungsbedingten Absage von Rafael Nadal bereits als erster Endspiel-Teilnehmer fest.

Die veränderte Beziehung zwischen ihm und Djokovic findet Kyrgios selbst "komisch", wie er auf der Pressekonferenz zugab: "Wir schreiben uns mittlerweile Nachrichten auf Instagram und so etwas. Anfang der Woche hat er mir geschrieben: 'Hoffentlich sehe ich dich am Sonntag.'"

Der Grund für die "Bromance"? Kyrgios war im Januar einer der wenigen Spieler, die sich im Corona-Einreise-Drama um Djokovic vor den Australian Open hinter den 20-maligen Grand-Slam-Champion gestellt hatten.

"Ich denke, durch so etwas verdient man sich Respekt", sagte der Australier, der zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Major-Finale steht: "Nicht auf dem Tennisplatz. Aber wenn jemand in einer wirklichen Krise ist und jemand steht für dich auf..."

Kyrgios kritisiert Djokovic für Ausrichtung der Adria Tour

In den Jahren zuvor hatten die beiden Tennis-Profis aus ihrer Abneigung füreinander kein Geheimnis gemacht. "Ich denke jeder weiß, dass wir eine Zeit lang alles andere als Freunde waren", so Kyrgios: "Das war gut für den Sport. Jedes Mal, wenn wir gegeneinander gespielt haben, gab es darum einen Hype. Für die Medien und Zuschauer war das sehr interessant."

Kyrgios bezeichnete Djokovic einmal als "komischen Typen“. Im Juni 2020 gipfelte der Zwist zwischen den beiden, als der Weltranglisten-40. den Serben hart für die Ausrichtung der Adria Tour zu Beginn der Corona-Pandemie kritisierte. Djokovic, der weiterhin ungeimpft ist, infizierte sich damals im Rahmen der von ihm organisierten Turnierreihe selbst mit dem Virus.

