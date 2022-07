Für viele unerwartet: Denn noch zu Beginn der Coronapandemie war Kyrgios einer, der die von Djokovic veranstaltete Adria Tour in Belgrad am lautesten kritisiert hatte . "Erschreckend, dass manche Menschen überhaupt keine Verantwortung übernehmen", hatte er in Richtung der Teilnehmer geschrieben und dabei insbesondere Djokovic attackiert.