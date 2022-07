Über vier Sätze hinweg verlangten sich Djokovic und Kyrgios alles ab, setzten in Wimbledon einen eindrucksvollen Schlusspunkt (4:6, 6:3, 6:4, 7:6) . Im Anschluss an den Schlagabtausch richtete Djokovic das Wort an den geschlagenen Australier, prophezeite ihm eine erfolgreiche Zukunft.

"Du wirst wiederkommen. Nicht nur in Wimbledon, sondern generell in den Finals", so der 20-malige Grand-Slam-Champion. Kyrgios erreichte bei der diesjährigen Wimbledon-Ausgabe das beste Major-Resultat seiner Karriere. Noch nie zuvor stand der 27-Jährige im Endspiel eines Grand Slams.

Schließlich zeigte sich Djokovic von sich selbst überrascht. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viele nette Dinge über dich sage - es ist jetzt offiziell eine Bromance", scherzte der 35-Jährige.

Damit bezog er sich auf die jüngsten Aussagen von Kyrgios zur Beziehung zwischen den beiden Profis . "Wir schreiben uns mittlerweile Nachrichten auf Instagram und so etwas", erläuterte Kyrgios: "Wir haben mittlerweile definitiv eine Art Bromance." Ein Umstand, der vor wenigen Monaten noch für unmöglich gehalten wurde.

Wimbledon: "Bromance" zwischen Djokovic und Kyrgios entwickelt sich

Lange Zeit hatten sich die beiden Athleten nämlich nichts zu sagen, das Verhältnis zueinander galt als abgekühlt. Zu Beginn der Coronapandemie erreichte die Beziehung zwischen Djokovic und Kyrgios sogar einen Tiefpunkt. Der Serbe richtete im Juni 2020 die höchst umstrittene Adria Tour aus, kassierte dabei auch von Kyrgios heftige Kritik.

"Erschreckend, dass manche Menschen überhaupt keine Verantwortung übernehmen", unterstellte der Australier dem siebenmaligen Wimbledonsieger.

Im Zuge der Australian Open 2022 folgte jedoch die Kehrtwende. Als dem ungeimpften Djokovic die Einreise nach Australien verweigert wurde, machte sich Kyrgios für den 35-Jährigen stark. "Ich schäme mich, australischer Sportler zu sein. Ich habe gesehen, was dieser Mann für uns und für den Sport getan hat. Ich finde es einfach nicht richtig", hatte Kyrgios auf Instagram geschrieben.

Dadurch erlebte das Verhältnis zwischen den beiden einen gewissen Aufwind. Kyrgios schlug im Vorfeld des Wimbledon-Finals sogar vor, nach dem Endspiel gemeinsam feiern zu gehen. "Lass uns in einen Nachtclub gehen und richtig durchdrehen", lockte er Djokovic auf Instagram

Der serbische Superstar erwiderte: "Wenn Du mich auf einen Drink oder ein Abendessen einlädst, werde ich annehmen. Der Gewinner zahlt!" Wie sich am Sonntagnachmittag herausstellte, ist Djokovic seinem neuen "Bro" ein Abendessen schuldig.

