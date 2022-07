"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll über das Turnier und die Bedeutung, die diese Trophäe für mich und meine Familie hat", erklärte Novak Djokovic nach dem Finalerfolg gegen Nick Kyrgios

Es ist der siebte Titel für den Serben im All England Club und der 21. Grand-Slam-Pokal, den der Superstar abräumt.

Zudem feierte Djokovic im dritten Vergleich mit Kyrgios den ersten Sieg.

Ein großer Tag für Djokovic - so sahen es auch die Medien.

Eurosport.de präsentiert die Pressestimmen:

DEUTSCHLAND

Süddeutsche Zeitung: "Ihm schmeckt's immer noch. Novak Djokovic gewinnt zum vierten Mal hintereinander das Rasenturnier und sammelt den 21. Titel in der ewigen Grand-Slam-Bestenliste. Gegner Nick Kyrgios hat am Ende keine Chance - doch beide verbindet eine besondere Beziehung."

Spiegel.de: "Djoković gewinnt gegen Kyrgios seinen 21. Grand-Slam-Titel. Novak Djoković hat zum siebten Mal das traditionsreiche Rasenturnier in Wimbledon gewonnen. Gegen Nick Kyrgios gab der 35-Jährige nur den ersten Satz her – zum Schluss wurde es dennoch nochmal spannend."

Sport1.de: "Djoker bleibt Rasen-König. Novak Djokovic gewinnt zum siebten Mal das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Der Serbe setzt sich im Finale verdient gegen Nick Kyrgios durch."

Spox.com: "Siebter Sieg in Wimbledon: Djokovic entnervt Kyrgios und gewinnt 21. Grand Slam. Nick Kyrgios hatte seine Chance, doch verlor die Kontrolle."

Bild.de: "Djokovic wieder Wimbledon-König. 21. Grand-Slam-Sieg für Novak Djokovic (35), und der am achten Hochzeitstag!"

AUSTRALIEN

The Canberra Times: "Kyrgios' stürmischer Wimbledon-Weg endet traurig."

The Sydney Morning Herald: "Djokovic holt sich den siebten Wimbledon-Titel, Kyrgios scheitert an der letzten Hürde. Novak Djokovic hat mit seinem siebten Wimbledon-Titel und seinem 21. Grand-Slam-Turnier-Titel seinen Status als einer der Größten aller Zeiten bekräftigt."

GROSSBRITANNIEN

Daily Mail: "Novak Djokovic holt seinen siebten Wimbledon-Titel, indem der Serbe nach einem Satzrückstand zurückschlägt und Nick Kyrgios auf dem Centre Court besiegt. Der Australier schimpfte auf seine Box und den Schiedsrichter, als er an seiner Herausforderung scheiterte."

The Sun: "Novak regiert."

The Mirror: "Novak Djokovic gewinnt seinen 7. Wimbledon-Titel, während Nick Kyrgios in einem dramatischen Finale tobt. Der umstrittene Australier tobte sich in seinem ersten Grand-Slam-Finale aus, während Djokovic - der sein 21. Major-Turnier gewann - einen kühlen Kopf bewahrte und Kyrgios in die Schranken wies."

Eurosport.co.uk: "Ein weiteres glorreiches Ereignis für Novak Djokovic in Wimbledon, der topgesetzte und amtierende Champion verteidigte seinen Titel mit einem heiß umkämpften Sieg über Nick Kyrgios auf dem Centre Court. Der 35-Jährige geriet wie so oft nach einem schwachen Start in einen Satzrückstand, kämpfte sich aber in beeindruckender Manier zurück und siegte zum siebten Mal im All England Club."

