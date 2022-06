Im nächsten Match wartet wahrscheinlich mehr Gegenwehr: Es geht entweder gegen den spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz (Nr. 5) oder seinen Doppelpartner Tallon Griekspoor (Niederlande).

Ausgeschieden ist dagegen Qualifikanten Maximilian Marterer. Der Tennisprofi aus Nürnberg unterlag Frances Tiafoe (USA/Nr. 23) 2:6, 2:6, 6:7 (3:7). Marterer (27) hatte zuvor drei Matches in der Quali in Roehampton und erstmals in seiner Karriere auch ein Match auf der Anlage an der Church Road gewonnen.

Otte (28) ist damit der einzige von ursprünglich sieben deutschen Spielern in der dritten Runde von Wimbledon.

(SID)

