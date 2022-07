Wenn Rafael Nadal während eines Matches sogar in Erwägung zieht, aufzugeben, dann muss es ihm schlecht gehen.

Zuvor hatte er auf dem Centre Court einmal mehr bewiesen, was möglich ist, wenn der Wille nur groß genug ist.

Nadal war phasenweise meilenweit von seiner Bestform entfernt, gab im fünften Satz einen Breakvorteil aus der Hand - und war im Match-Tiebreak nach mehr als vier Stunden Qualen doch voll da.

Die Folge: Wimbledon bekommt am Freitag seine große Show im Halbfinale - Nadal gegen Kyrgios.

Der Australier, so ist anzunehmen, wird alle Register ziehen, wie fast immer, wenn es gegen einen der Großen geht.

Corretja exklusiv zum Kracher Nadal-Kyrgios: Darauf kommt es an

Wie das aussehen kann, führte Kyrgios in Runde drei gegen Stefanos Tsitsipas vor. Der 27-Jährige spielt auf der gesamten Klaviatur der Provokationen, Beschwerden, Ablenkungen. Allerdings nur so lange, bis Tsitsipas schwer genervt und seinerseits auf 180 war.

Danach konzentrierte sich Kyrgios auf sein Spiel und warf den Griechen aus dem Turnier.

"Nick wird gegen Rafa seine Mätzchen und Spielchen machen. Er wird meckern, zetern, mit seiner Box reden", sagt Michael Stich in seiner Rolle als TV-Experte bei "Sky". Im Unterschied zu Tsitsipas wird die Methode nach Ansicht des Wimbledonsiegers von 1992 bei Nadal aber nicht verfangen.

"Er hat gelernt, nicht mehr darauf einzugehen", glaubt Stich.

Auf Kyrgios sieht der 53-Jährige indes ein Problem zukommen, dessen Ausmaß dem Weltranglisten-40. wahrscheinlich nicht klar ist. "Nick wird schnell merken, wie die Sympathien verteilt sind - und das wird ihn frustrieren", sagt Stich. Einen Hinweis darauf, was von den Rängen zu erwarten ist, gab es bereits nach der Partie von Nadal gegen Fritz.

Als beim On-Court-Interview der Name Kyrgios in einer Frage auftauchte, bekundeten die Zuschauer sofort ihren Unmut. Nadal selbst verwies gewohnt fair darauf, dass "Kyrgios ein toller Spieler auf allen Belägen, speziell aber auf Rasen" sei. Er müsse 100 Prozent abrufen, um eine Chance zu haben.

Das stimmt aber so nur, wenn Kyrgios sein volles Potenzial entfaltet. Von außen betrachtet ist das noch schwerer geworden, seitdem bekannt ist, dass der Tennisprofi am 2. August vor einem Gericht in Australiens Hauptstadt Canberra zu erscheinen hat, da Ex-Freundin schwerwiegende Vorwürfe gegen den 27-Jährigen erhebt.