Was für Bilder.

Wimbledon erhielt anlässlich der Feier des 100-jährigen Bestehens des Centre Courts allerhöchsten Tennisbesuch.

Neben dem achtmaligen Sieger Roger Federer erwiesen unter anderem Novak Djokovic, Billie Jean King, Venus Williams, Angelique Kerber, Björn Borg oder Rod Laver dem berühmtesten Tennisplatz der Welt die Ehre.

Federer nutzte die Gelegenheit, um noch einmal zu betonen, dass er 2023 wieder in Wimbledon antreten möchte. "Ich vermisse es", so der 20-malige Grand-Slam-Champion, der seit seinem Viertelfinal-Aus im All England Club im Juli 2021 kein Match mehr bestritten hat.

Anschließend unterzog hatte sich zum dritten Mal seit 2020 einer Knie-Operation unterzogen.

Federer verschwindet aus der Weltrangliste

In der Weltrangliste ist Federer inzwischen erstmals seit 22 Jahren nicht mehr in den Top 50 vertreten.

Nach Wimbledon wird er am 11. Juli sogar ganz aus dem Ranking verschwinden, weil die ATP dort wegen des Ausschlusses russischer und belarussischer Spieler keine Weltranglistenpunkte vergeben und die Zähler aus dem Vorjahr ersatzlos streichen wird.

Federer plant aber weiterhin mit einem Comeback im September beim Laver Cup (23. bis 25.), dem Duell zwischen dem Team Europa und dem Team Welt, bei dem er Mitorganisator ist. Zuvor wird er am 8. August 41 Jahre alt. Auf die ATP Tour möchte er beim Turnier in seiner Heimatstadt Basel (24. bis 30. Oktober) zurückkehren.

Den Termin in Wimbledon zu Ehren des Centre Courts aber nahm Federer gerne war, ist er doch ein wichtiger Teil von dessen Geschichte.

Lenglen und Patterson erste Centre-Court-Champions

Die ersten Lawn Tennis Championships hatten am 9. Juli 1877 auf einem Gelände an der Worple Road in Wimbledon begonnen und wurden vom All England Lawn Tennis and Croquet Club ausgetragen.

1922 wurde schließlich der neue und bis heute genutzte Tenniskomplex an der Church Road eingeweiht.

Die ersten Champions damals waren die Französin Suzanne Lenglen und Gerald Patterson aus Australien.

