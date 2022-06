Aus deutscher Sicht geht es morgen in sechs Partien heiß her. Bei den Damen starten Nastasja Schunk gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu und Andrea Petkovic gegen Viktorija Golubic aus der Schweiz ins Turnier. Tatjana Maria beendet zudem ihr Match gegen die Australierin Astra Sharma. Wegen des typischen englischen Regens verzögerte sich das Match am Montag und wurde wegen Einbruch der Dunkelheit schließlich beim Stand von 4:6, 6:3 unterbrochen.

Bei den Herren wird Daniel Altmaier versuchen, das Match gegen Mikael Ymer noch zu drehen. Der Schwede führt mit 2:0 in Sätzen 6:3, 7:5. Neben Altmaier bekommen es aus deutscher Sicht zudem Dominik Koepfer mit Daniel Galan (COL) und Nicola Kuhn mit Brandon Nakashima (USA) zu tun.

Hauptaugenmerk genießt am zweiten Wettkampftag jedoch der hochkarätig besetzte Centre Court. MIt Iga Swiatek eröffnet die in diesem Jahr alles überragende Weltranglistenerste den Tag um 14:30 Uhr. Die Polin gewann die letzten 35 Matches auf der Tour allesamt und kann mit einem Sieg gegen Jana Fett den alleinigen Rekord für die längste Serie an gewonnenen Matches auf der WTA-Tour aufstellen.

Bisher teilt sich Swiatek diesen mit Serena Williams, die im Anschluss an die Polin und den ersten Auftritt von French-Open-Sieger Rafael Nadal (gegen Francisco Cerundolo) ihr Comeback gibt. Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin bekommt es mit der Französin Harmony Tan zu tun.

Der komplette Zeitplan des 2. Turniertages (1. Runde):

Centre Court (ab 14:30 Uhr)

Iga Swiatek (POL/1) - Jana Fett (CRO)

Francisco Cerundolo (ARG) - Rafael Nadal (ESP/2)

Serena Williams (USA) - Harmony Tan (FRA)

Court Nr. 1 (ab 14:00 Uhr)

Matteo Berrettini (ITA/8) - Cristian Garin (CHI)

Karolina Muchova (CZE) - Simona Halep (ROU/16)

Alexander Ritschard (SUI) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4)

Court Nr. 2 (ab 12:00 Uhr)

Steve Johnson (USA) - Grigor Dimitrov (BUL/18)

Coco Gauff (USA/11) - Elena-Gabriela Ruse (ROU)

Jasmine Paolini (ITA) - Petra Kvitova (CZE/25)

Jason Kubler (AUS) - Daniel Evans (GBR/28)

Court Nr. 3 (ab 12:00 Uhr)

Maria Sakkari (GRE/5) - Zoe Hives (AUS)

Paul Jubb (GBR) - Nick Kyrgios (AUS)

Felix Auger-Aliassime (CAN/6) - Maxime Cressy (USA)

Garbine Muguruza (ESP/9) - Greet Minnen (BEL)

Tereza Martincova (CZE) - Karolina Pliskova (CZE) | Nicht vor 18:00 Uhr

Court 4 (ab 12:00 Uhr)

Mihaela Buzarnescu (ROU) - Nastasja Schunk (GER)

Pedro Martinez (ESP) - Alex Molcan (SVK)

Feliciano Lopez (ESP) - Botic Van De Zandschulp (NED/21)

Camila Giorgi (ITA/21) - Magdalena Frech (POL)

Court 5 (ab 12:00 Uhr)

Claire Liu (USA) - Nuria Parrizas Diaz (ESP)

Sam Querrey (USA) - Ricardas Berankis (LTU)

Filip Krajinovic (SRB/26) - Jiri Lehecka (CZE)

Rebecca Peterson (SWE) - Anna Schmiedlova (SVK)

Court 6 (ab 12:00 Uhr)

Daria Saville (AUS) - Viktoriya Tomova (BUL)

Zdenek Kolar (CZE) - Benjamin Bonzi (FRA)

Irina Bara (ROU) - Chloe Paquet (FRA)

Dennis Novak (AUT) - Facundo Bagnis (ARG)

Court 7 (ab 12:00 Uhr)

Marc Huesler (SUI) - Hugo Grenier (FRA)

Kirsten Flipkens (BEL) - Jaimee Fourlis (AUS)

Brandon Nakashima (USA) - Nicola Kuhn (GER)

Shelby Rogers (USA/30) - Petra Martic (CRO)

Court 8 (ab 12:00 Uhr)

Viktorija Golubic (SUI) - Andrea Petkovic (GER)

Xinyu Wang (CHN) - Amanda Anisimova (USA/20)

Roberto Carballes Baena (ESP) - Jordan Thompson (AUS)

Daniel Galan (COL) - Dominik Koepfer (GER)

Court 9 (ab 12:00 Uhr)

Yanina Wickmayer (BEL) - Lin Zhu (CHN)

Madison Brengle (USA) - Lauren Davis (USA)-

Alexei Popyrin (AUS) - Hugo Gaston (FRA)

Attila Balazs (HUN) - Roberto Bautista Agut (ESP/17)

Court 10 (ab 12:00 Uhr)

Alizé Cornet (FRA) - Yulia Putintseva (KAZ/27)

Mikhail Kukushkin (KAZ) - Jenson Brooksby (USA/29)

Lorenzo Sonego (ITA/27) - Denis Kudla (USA)

Kristina Kucova (SVK) - Laura Pigossi (BRA)

Court 11 (ab 12:00 Uhr)

Taro Daniel (JAP) - Sebastian Baez (ARG/31)

Nuno Borges (POR) - Mackenzie McDonald (USA)

Sara Sorribes Tormo (ESP/32) - Christina McHale (USA)

CoCo Vandeweghe (USA) - Elena Rybakina (KAZ/17)

Court 12 (ab 12:00 Uhr)

Ryan Peniston (GBR) - Henri Laaksonen (SUI)

Paula Badosa (ESP) - Louisa Chirico (USA)

Zizou Bergs (BEL) - Jack Draper (GBR)

Lorenzo Musetti (ITA) - Taylor Fritz (USA/11)

Court 14 (ab 12:00 Uhr)

David Goffin (BEL) - Radu Albot (MDA)

Jil Teichmann (SUI) - Ajla Tomljanovic (AUS)

Ana Bogdan (ROU) - Dayana Yastremska (UKR)

Alastair Gray (GBR) - Chun-hsin Tseng (TPE)

Emina Bektas (USA) - Bianca Andreescu (CAN) | Nicht vor 18:00 Uhr

Court 15 (ab 12:00 Uhr)

Shuai Zhang (CHN/33) - Misaki Doi (JAP)

Kaia Kanepi (EST/31) - Diane Parry (FRA)

Dusan Lajovic (SRB) - Pablo Carreno Busta (ESP/16)

Court 16 (ab 12:00 Uhr)

Catherine Harrison (USA) - Arantxa Rus (NED)

Sonay Kartal (GBR) - Danka Kovinic (MNE)

Bernabe Zapata Miralles (ESP) - Jack Sock (USA)

Denis Shapovalov (CAN) - Arthur Rinderknech (FRA)

Court 17 (ab 12:00 Uhr)

Oceane Dodin (FRA) - Jelena Ostapenko (LAT/12)

Maryna Zanevska (BEL) - Barbora Krejcikova (CZE/13)

Holger Rune (DEN/24) - Lukas Klein (SVK)

Donna Vekic (CRO) - Jessica Pegula (USA/8)

Court 18 (ab 12:00 Uhr)

Marta Kostyuk (UKR) - Katie Swan (GBR)

Christian Harrison (USA) - Jay Clarke (GBR) | 7:6 (7:3), 6:1, 5:5

Alex de Minaur (AUS/19) - Hugo Dellien (BOL)

Stefan Kozlov (USA) - Diego Schwartzman (ARG/12)

Clara Burel (FRA) - Katie Boulter (GBR)

Rebeka Masarova (ESP) - Harriet Dart (GBR) | Nicht vor 18 Uhr

