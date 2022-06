Tan hatte am Dienstag für Aufsehen gesorgt, weil sie Superstar Serena Williams nach einer mehr als dreistündigen Partie mit 7:5, 1:6, 7:6 (10:7) aus dem Wettbewerb geworfen hatte . Daraufhin hatte die 24 Jahre alte Französin ihrer Doppelpartnerin Korpatsch für das Match gegen Raluca Olaru und Nadiia Kichenok abgesagt und wegen einer Oberschenkelverletzung auf das Match verzichtet.

Daraufhin hatte Korpatsch via Instagram kritisiert: "Sie hat mir erst heute Morgen geschrieben. Lässt mich hier warten bis eine Stunde vor dem Match-Start." Was die Sache für die Hamburgerin noch schlimmer machte: "Sie hat mich vor dem Turnier gefragt, ob wir Doppel spielen wollen, ich hab ja gesagt. Ich hab sie nicht gefragt, sie hat mich gefragt! Das hab ich nicht verdient"

Ad

Nun ruderte sie zurück und löschte den Post nach der Aussprache mit Tan. "Ich bitte Euch darum, keine negativen Kommentare über sie zu schreiben. Ich will nicht, dass sie Beleidigungen erhält", schrieb Korpatsch am Donnerstag.

Wimbledon Wimbledon-Ansetzungen am Donnerstag: Nadal und Swiatek im Fokus VOR 15 STUNDEN

Die Deutsche war in ihrem Auftaktmatch im Einzel an der Lokalmatadorin Heather Watson 7:6 (9:7), 5:7, 2:6 gescheitert. Tan hat ihre Verletzung derweil inzwischen wohl auskuriert, trifft derweil in der 2. Runde am Donnerstagmittag auf die Spanierin Sara Sorribes Tormo.

Tamara Korpatsch entschuldigte sich bei ihrer Doppelpartnerin Harmony Tan Fotocredit: Eurosport

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: McEnroe zeichnet düsteres Bild von Impfverweigerer Djokovic

Nadal über Federer: "Das Einzige, was mich stört ..."

Wimbledon Niemeier sorgt für Sternstunde: Ein (fast) perfekter Tag aus deutscher Sicht VOR 17 STUNDEN