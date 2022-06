Die aufschlagstarke Berlinerin, der einst in einem Match 27 Asse gelangen, scheiterte dann beim WTA-Turnier in Berlin in der vergangenen Woche in der Qualifikation.

In Bad Homburg erhielt sie nun eine Wildcard für das Hauptfeld.

"Ich habe Gänsehaut. Es ist einfach unglaublich. Ich merke jetzt, dass es das wert war, 18 Monate lang so hart zu arbeiten, um wieder auf die Beine zu kommen. Es ist einfach das schönste Gefühl, in Deutschland zu spielen, mit den Fans im Rücken. Das sind wirklich Gänsehaut-Momente, die ich vermisst habe", sagte Lisicki im anschließenden Siegerinterview und ergänzte:

"Es war ein knappes Match. Ich habe nicht gut angefangen, aber das passiert einfach mal. Ich habe mich sehr gut zurückgekämpft, was das Wichtigste ist. Am Ende zählt nur der Sieg. Es ist ein sehr, sehr schönes Turnier und ein tolles Umfeld."

