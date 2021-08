Am Montag wird Kerber erstmals seit Januar 2020 wieder unter den Top 20 der Weltrangliste geführt.

Kerber, die im 16. Duell mit Kvitova den achten Sieg verbuchte, zeigte bis zum vorzeitigen Ende der Partie eine solide Leistung. Allerdings war ihrer Gegnerin von Beginn an anzumerken, dass sie nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte war. Kvitova drängte immer wieder auf schnelle Punkte, bewegte sich mühsam und warf im zweiten Satz das Handtuch, nachdem sie eine 2:0-Führung verspielt hatte.

Kerber, die schon auf dem Weg zu ihrem Turniersieg in Bad Homburg die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kvitova geschlagen hatte, hat damit 14 ihrer vergangenen 15 Matches auf der Tour gewonnen. Sie unterlag einzig Barty im Halbfinale von Wimbledon (3:6, 6:7).

WTA Cincinnati "Wow!" Teichmanns Wahnsinnsvorhand lässt Osaka verzweifeln VOR 9 STUNDEN

Die deutsche Topspielerin hat in ihrer Karriere bislang sieben Titel auf Hartplatz gewonnen, darunter 2016 die US Open. In ihrer derzeitigen Form ist mit Kerber auch bei der diesjährigen Ausgabe des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres in New York (30. August bis 12. September) zu rechnen.

Das könnte Dich auch interessieren: Nadal sagt US Open ab und beendet Saison: "Größere Probleme als gedacht"

(SID)

Schrecksekunde: Medvedev stürzt böse - Gegner Dimitrov eilt zur Hilfe

WTA Cincinnati Nächster Rückschlag: Osaka setzt US-Open-Generalprobe in den Sand VOR 13 STUNDEN