Aktuell bereitet sich die ehemalige Top-Ten-Spielerin in Paris auf die French Open vor.

Auch in Hamburg will Andrea Petkovic zumindest in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen: "Und wenn dann das Turnier der Herren beginnt, werde ich auf jeden Fall täglich auf Hartplatz trainieren."

Wenn es nach Turnierdirektorin Sandra Reichel geht, ist die Zusammenarbeit mit Petkovic langfristig angelegt.

"Es gibt keine bessere Turnierbotschafterin. Andrea hat die Eloquenz und Andrea hat die Expertise", sagte die Österreicherin.

(SID)

