Kerber lag gegen die erst 19-jährige Zheng im entscheidenden dritten Satz bereits mit 1:4 zurück, agierte dann aber aggressiver von der Grundlinie, gewann fünf Spiele in Folge und verwandelte am Ende ihren vierten Matchball zum Sieg.

Damit trifft Kerber in Indian Wells in der Runde der letzten 32 erneut auf Kassatkina. Im vergangenen Herbst hatte sich die Deutsche mit 6:2, 1:6 und 6:4 durchgesetzt. Insgesamt standen sich die beiden neun Mal gegenüber, fünf Siege gingen an Kerber.

(SID)

