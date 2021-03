Publiziert 24/03/2021 Am 13:52 GMT

Zudem ist unter anderem auch Wimbledonsiegerin Simona Halep (Rumänien) dabei. Neben Kerber, die das Sandplatzturnier 2015 und 2016 gewonnen hatte, starten zwei weitere Deutsche im Hauptfeld: 2017-Siegerin Laura Siegemund (Metzingen) und Andrea Petkovic (Darmstadt) erhielten Wildcards.

Die ursprünglich gemeldete Japanerin Naomi Osaka, die zuletzt die Australian und US Open gewonnen hatte, wird hingegen nicht in Stuttgart aufschlagen. Die Weltranglistenzweite will die europäische Sandplatzsaison erst im Mai beginnen.

"Für ein Turnier unserer Kategorie ist das ein einmaliges Feld. Ich kenne keine andere vergleichbare Veranstaltung auf der WTA-Tour mit so vielen Topstars", sagte Turnierdirektor Markus Günthardt. 2020 war das Turnier in Stuttgart wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr werden keine Zuschauer zugelassen sein.

