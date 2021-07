Nicht nur Wasserspringen gehört zu den Talenten von Tom Daley, stattdessern zeigt er, dass er auch ein sehr fähiger Stricker ist. Um seine Medaille vor Kratzern zu schützen, hat er eine spezielle Aufbewahrungstasche für sein Olympia-Gold gestrickt.

In einem "Instagram"-Post schrieb Daley: "Vielen Dank an alle meine Strickfreunde! Stricken und häkeln zu lernen, hat mir bei den Olympischen Spielen sehr geholfen. Und wir haben gestern GOLD gewonnen. Ich habe auch einen kleinen Medaillenhalter gemacht!"

Daley war überglücklich, als er die chinesischen Titelverteidiger Cao Yuan und Chen Aisen am "Magic Monday" von Team GB entthront hatte. Auf dem Podium brach er in Tränen aus, als er sein erstes Olympisches Gold erhielt. Zuvor hat er in bei den letzen beiden Olympischen Spielen jeweils die Bronzemedaille gewonnen.

