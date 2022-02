IBU und FIG verhängten das Verbot von Flagge und Hymne zusätzlich gegen Athletinnen und Athleten aus Belarus. Die FIG sagte außerdem alle in Russland und Belarus geplanten Weltcup- und World Challenge Cup-Veranstaltungen ab, bis auf Weiteres würden auch "keine weiteren FIG-Veranstaltungen nach Russland oder Belarus vergeben".

FIS, IBU und FIG handelten im Einklang mit dem Appell des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

"Die Athleten werden weiterhin unter ihrem Namen und dem des Landes Russland antreten, allerdings werden die FIS-Flagge und die FIS-Hymne in allen offiziellen Funktionen, einschließlich der Zeremonien, verwendet", teilte die FIS mit. Nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine hatte die FIS am Freitag bereits alle noch geplanten Weltcups in Russland abgesagt.

Die FIS erklärte zudem, sie werde "unsere ukrainischen Athleten und ihren Teams sofortige finanzielle, logistische und technische Unterstützung zukommen lassen, bis sie sicher nach Hause zurückkehren können".

Die IBU erklärte: "Es dürfen keine russischen oder belarussischen Nationalflaggen, Symbole oder Embleme gezeigt werden." Die Anzüge müssten "in neutralen Farben und Mustern gehalten sein", auch dürften "keine nationalen Embleme oder Flaggen" gezeigt werden.

Ukrainisches Team bricht Saison ab

Bis zum Ende der Biathlon-Saison stehen noch Weltcup-Etappen im finnischen Kontiolahti, in Otepää/Estland und in der norwegischen Hauptstadt Oslo auf dem Programm. Die IBU teilte mit, die drei Veranstaltungen würden wie geplant stattfinden, die estnischen Behörden hätten jedoch russischen und belarussischen Athleten die Einreise untersagt.

Der Weltverband habe aber beschlossen, "die ukrainische Flagge bei den Veranstaltungen zu hissen, um das ukrainische Team zu ehren".

