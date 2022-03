"Das ist ja auch nicht ganz unerheblich, was da immer auf uns zukommt. Das ist jetzt schon die Grenze des Machbaren", ergänzte Kirchner.

Bis vor wenigen Jahren hatte die Saison aus drei Weltcup-Dreierblöcken bestanden, insgesamt also neun. Dann entschied sich die Internationale Biathlon-Union (IBU) dazu, zum Saisonauftakt ein zusätzliches Weltcup-Wochenende einzuführen.

Im kommenden Jahr soll dieses wieder ausfallen. Felix Bitterling, Sports und Event Director der IBU, stellte zudem klar, dass man die Saison nicht weiter ausbauen wolle.

"Wir haben die derzeitige Anzahl an Wettkämpfen als Maximalanzahl fixiert. Um auch ganz klar zu zeigen, dass wir an der Grenze des Machbaren für die Athleten angekommen sind", so Bitterling bei "Sportschau.de".

Keine WM-Verschiebung in den März

Auch den Diskussionen um eine in den März verschobene Weltmeisterschaft, um noch ein Highlight spät in der Saison zu haben, erteilte der Sports und Event Director eine Absage: "Wir sind seit 2018 eng in Verbindung mit den Nationalverbänden und den Teams. Das Feedback ist ganz klar: Der Saisonhöhepunkt soll im Februar sein, wenn auch die besten äußeren Bedingungen zu erwarten sind."

Dafür hat auch Kirchner Verständnis: "Im März können unter Umständen unfaire Bedingungen für das gesamte Feld herrschen. Wenn es zu sehr ins Sommerliche reingeht. Von daher ist der Februar schon der bessere Monat."

Zum Abschluss der Olympia-Saison steht am Wochenende noch der Weltcup am Holmenkollen im norwegischen Oslo auf dem Programm.

