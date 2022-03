Die Mannschaft der Ukraine wird bei den abschließenden Weltcup-Events in Kontiolahti, Otepää und Oslo nicht mehr am Start sein. Einige aus dem Kader sollen gar vom Militär eingezogen worden sein, um in ihrem Heimatland gegen die russischen Invasoren zu kämpfen, berichtet die "dpa".

Denise Herrmann ist in Gedanken bei den ukrainischen Biathletinnen und Biathleten. "Ich bin ja selbst bei der Bundeswehr angestellt. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie es denen gehen muss. Das hätten wir uns nicht in den schlimmsten Träumen vorstellen können, das so etwas passiert", sagte die Sächsin. Daher überlege man sich im deutschen Team, in welcher Form man in Kontiolahti ein Zeichen setzen könne.

Vom Krieg in der Ukraine ist Herrmann geschockt. "Die Nachrichten, die einen in den letzten Tagen nach der Rückkehr erreicht haben - schlimmer gehts eigentlich überhaupt nicht. Man kennt so etwas nur aus Büchern, und jetzt passiert das hier wirklich."

Biathlon spielt ob der furchtbaren Ereignisse derzeit nur eine Nebenrolle. Sie habe "keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn ich jetzt da hinfliege", so die Olympiasiegerin vor ihrer Abreise nach Finnland, wo es vom 3. bis 6. März in Staffel, Sprint und Verfolgung um Weltcuppunkte geht.

Russland boykottiert Biathlon-Weltcup

Die russischen Athletinnen und Athleten werden bei den Wettkämpfen ebenfalls fehlen, da der nationale Verband RBU einen Boykott ausrief.

Grund ist die Entscheidung des Biathon-Weltverbandes IBU, russische und belarussische Profis aufgrund des Krieges nur unter neutraler Flagge starten zu lassen. "Rechtswidrig, unvernünftig und kategorisch inakzeptabel" nannte das der russische Biathlonverband. Und auch Belarus wird in diesem Winter nicht mehr in den Biathlon-Weltcup eingreifen.

Herrmann begrüßt die Entscheidung der IBU, die beiden Teams nur noch unter neutraler Flagge zuzulassen. Man könne "nicht so weitermachen, als wäre nichts gewesen". Gleichwohl sei der von den nationalen Verbänden initiierte Boykott "für den einzelnen Sportler natürlich brutal".

