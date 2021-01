Erst wurde der Rücken zur Dauerbaustelle, dann verlor er den Kampf mit seinen Teamkollegen - Simon Schempp blickt auf die wohl schwerste Zeit seiner Karriere zurück. Doch exakt 300 Tage nach seinem letzten Auftritt im Weltcup kehrt der viermalige Weltmeister in Oberhof auf die große Biathlon-Bühne zurück. Es soll im Karriere-Herbst nochmals ein Wendepunkt werden, auch wenn auf dem Weg zurück zu alter Stärke Fragezeichen bleiben.

"Wo ich genau stehe, ist schwierig zu sagen, weil mir bisher der internationale Vergleich fehlt", sagte Schempp vor seinem Saisondebüt im Sprint am Freitag (ab 14.15 Uhr im Eurosport Liveticker ). "Wunderdinge" seien nicht zu erwarten, "aber ich denke schon, dass ich ordentliche Ergebnisse einfahren kann".

Anders als in den guten alten Zeiten meint Schempp damit aber keine Podestplätze oder Siege, vielmehr geht es für ihn darum, erstmal wieder Anschluss an die Weltspitze zu finden.

Schließlich lief der dreimalige Olympiamedaillengewinner in den vergangenen beiden Wintern nur dreimal unter die Top 20, die Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2019 und 2020 blieb ihm verwehrt. Hauptursache für das Formtief waren fast schon chronisch gewordene Rückenprobleme, und als die im Sommer 2020 nach über zweijähriger Leidenszeit endlich überwunden waren, folgte der nächste Tiefschlag.

Doch den Simon solle "keiner grundsätzlich abschreiben", betonte Sportdirektor Bernd Eisenbichler schon damals: "Wir wissen alle, was er geleistet hat und zu leisten imstande ist." Er sei auf dem "richtigen Weg". Das bewies Schempp nicht nur in internen Testrennen, bei der World Team Challenge in Ruhpolding gelang kurz vor dem Jahreswechsel sogar ein echter Befreiungsschlag.