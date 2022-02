"Wir werden bis aufs Messer kämpfen und bis zum letzten Zentimeter alles geben", versprach Schlussläuferin Denise Herrmann vor dem Start der Staffel. Und genau das machte die deutsche Mannschaft auch.

Mit Startläuferin Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und abschließend Herrmann ging das Quartett im Zhangjiakou National Biathlon Centre an den Start.

Nach einem harten Kampf holte Deutschland nach zwölf Jahren ohne deutsche Staffelmedaille bei den Damen nun Bronze. Schweden krönte einen starken Auftritt und sicherte sich die Goldmedaille, Silber ging an das Team aus Russland.

Topfavorit Norwegen um die dreimalige Peking-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland wurde Vierter und ging leer aus.

Das spannende Rennen der Damen-Staffel zum Nachlesen:

09:59 Uhr - Ziel: Deutschland gewinnt Bronze

Glückwunsch natürlich auch an die deutsche Mannschaft! Bronze für Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann. Nach zwölf Jahren steht die deutsche Frauen-Staffel erstmals wieder auf dem Podium.

09:57 Uhr - Ziel: Schweden holt Gold

Schweden holt Gold! Elvira Öberg krönt den Auftritt der Schwedinnen, Glückwunsch an Persson, Brorsson und die beiden Öberg-Schwestern. Silber geht an die Russinnen, auch damit können Kazakevich, Reztsova, Mironova und Nigmatullina sehr zufrieden sein.

09:55 Uhr - 4. Läuferin - 23,0 km

Gold und wohl auch Silber sind entschieden, Schweden läuft zum Staffelsieg. Russland wird hier zu Silber laufen, denn Herrmann kann nichts auf Nigmatulina gut machen. Röiseland kommt angeflogen, jedoch sollte der Vorsprung von Herrmann für Bronze reichen.

09:53 Uhr - 8. Schießen

Jetzt geht es um die Medaillen! Öberg steht beim letzten Schießen und zeigt Nerven, es bleibt jedoch nur bei einem Nachlader. Auch Nigmatulina und Herrmann schießen jeweils einen Fehler. Herrmann liegt zehn Sekunden hinter Nigmatulina. Für Sanfilippo lief es allerdings nicht nach Plan, denn Norwegen mit Marte Olsbu Röiseland ist vorbei gegangen. Die Norwegerin hat etwa 20 Sekunden auf Herrmann, ist die Medaille da noch in Gefahr?

09:50 Uhr - 4. Läuferin - 21,0 km

Schweden läuft vorneweg, Herrmann hat bei der ersten Zwischenzeit Sanfilippo schon eingeholt. Nigmatulina jedoch läuft verbessert auf dieser zweiten Runde und hält den Abstand zu Herrmann bei knapp 20 Sekunden. Nach hinten hat Deutschland Luft. Norwegen und Frankreich dürften zu weit weg sein, um die Deutsche nochmal angreifen zu können, vorausgesetzt Herrmann erlebt im Stehenschießen kein Debakel.

09:46 Uhr - 7. Schießen

Herrmann beginnt schnell und hat Nigmatulina schon eingeholt. Auch Sanfilippo liegt nur noch wenige Meter vor der Deutschen beim Eingang in den Schießstand. E. Öberg vorne bleibt fehlerfrei und geht als Führende raus, Herrmann braucht einen Nachlader, Nigmatulina und Sanfilippo bleiben fehlerfrei. Schweden führt mit knapp 30 Sekunden, ist Gold schon vergeben? Deutschland liegt mit 45 Sekunden Rückstand auf Platz vier, Italien sollte Herrmann jedoch auf der Runde wieder einholen.

09:40 Uhr - 3. Wechsel

Schweden mit Hanna Öberg übergeben hier als Führende, dort geht jetzt die Schwester Elvira Öberg auf die Strecke. Auf zwei hält sich tatsächlich Italien, dort kommt jetzt Federica Sanfilippo. Russland verliert doch noch etwas und liegt 13 Sekunden zurück. dort folgt jetzt Schlussläuferin Uliana Nigmatulina. Franziska Preuß übergibt mit 37 Sekunden auf Denise Herrmann. Was kann die deutsche Staffel hier noch schaffen, nach vorne scheint alles möglich. Frankreich und Norwegen liegen mit 1,16 Minuten in Schlagweite, dort kommen Julia Simon und natürlich Marte Olsbu Röiseland, abschreiben sollte man diese beiden Staffeln noch nicht endgültig.

09:37 Uhr - 3. Läuferin - 17,0 km

Vorne schiebt sich alles etwas zusammen, Öberg für Schweden, Comola für Italien und Mironova für Russland liegen alle innerhalb fünf Sekunden. Preuß verliert ein wenig aber nicht mehr so viel auf die Spitze. Zum Schluss kommt ja noch Denise Herrmann.

09:35 Uhr - 6. Schießen

Und Mironova zeigt etwas Nerven und muss sogar in die Strafrunde. Auch Öberg muss dreimal nachladen und vermeidet grade so die Strafrunde, die Italienerin Comola geht hier tatsächlich als Erste raus. Schweden folgt unmittelbar, Russland nur auf drei. Preuß trifft die ersten vier Schüsse, muss jedoch dann zweimal nachladen. Nach vorne sind es nun 30 Sekunden für Deutschland. Es ist weiterhin spannend im Medaillenkampf.

09:30 Uhr - 3. Läuferin - 15,0 km

Und Mironova ist auch die Schnellste auf der Strecke momentan, besonders Preuß verliert viel Zeit und kommt heute in der Spur nicht gut zurecht.

09:26 Uhr - 5. Schießen

Mironova gibt sich im Liegendanschlag keine Blöße und bleibt sehr souverän fehlerfrei. Öberg schießt einen Fehler, Comola bleibt fehlerfrei - beide gehen zusammen auf die Strecke mit knapp 20 Sekunden. Auch Preuß bleibt fehlerfrei und läuft als Vierte mit 48 Sekunden Rückstand durch die Zwischenzeit. Nach hinten ist Luf6t für Deutschland, mit knapp einer Minute Rückstand auf Deutschland folgt Tschechien. Frankreich tut sich wieder schwer und braucht zwei Nachlader.

09:24 Uhr - 3. Läuferin - 13,0 km

Preuß verliert ein paar Sekunden auf dem ersten Abschnitt, vorne kann Mironova den Abstand auf Comola vergrößern. Hanna Öberg ist mittlerweile an Italien vorbei gegangen und liegt auf zwei.

09:20 Uhr - 2. Wechsel

Zehn Sekunden konnte Reztsova rauslaufen und schickt nun Svetlana Mironova auf die Strecke. Für Italien folgt Samuela Comola, Schweden schickt mit 27 Sekunden Rückstand Hanna Öberg in die Loipe. Für Deutschland stehen 45 Sekunden Rückstand zu Buche, nun muss Franziska Preuß versuchen den Rückstand zu minimieren. Frankreich und Norwegen haben mit knapp 2 Minuten Rückstand wohl keinen Einfluss mehr auf die Medaillenplätze.

09:18 Uhr - 2. Läuferin - 11,0 km

Und die Russin läuft hier unfassbar stark und setzt sich sogar von der Italienerin Wierer ab. Reztsova wird als Erste zum Wechsel kommen. Dahinter folgt Brorsson für Schweden, jedoch schon mit knapp 20 Sekunden. Auch Hinz als Vierte verliert Zeit auf die Spitze.

09:15 Uhr - 4. Schießen

Wierer geht als Erste zum Schießen und zeigt hier einen wirklichen tadellosen Auftritt. Auch Reztsova zieht nach und hängt sich an die Italienerin dran. Schweden geht als Dritter raus. Deutschland hat etwas Probleme, Hinz muss zweimal nachladen und geht mit 30 Sekunden Rückstand auf die Strecke. Norwegen allerdings dürfte sich rausgeschossen haben. Tiril Eckhoff tut sich schwer und steht sehr lange, am Ende muss die Norwegerin sogar zweimal in die Strafrunde.

09:10 Uhr - 3. Schießen

Wierer zeigt hier wieder eine ihrer Schnellfeuereinlagen und geht als Führende raus. Auch Deutschland und Schweden behalten die Nerven und bleiben fehlerfrei. Norwegen braucht einen Nachlader und verliert Zeit auf die Führung. Den ersten großen Rückschlag erleidet Frankreich, die sogar in die Strafrunde müssen. Dort ist Silbermedaillengewinnerin Anais Chevalier-Bouchet am Start. Schlechte Nachrichten hingegen gibt es aus dem schweizer Lager, Irene Cadurisch wird am Streckenrand ärztlich versorgt, ob es da einen Sturz gegeben hat oder eventuell auch einen Kreislauf-Zusammenbruch, ist noch nicht bekannt. Die Schweiz zumindest ist raus aus der Staffel.

09:08 Uhr - 2. Läuferin - 7,0 km

Und auch jetzt ist es wieder Schweden, die direkt attackieren und versuchen vorne weg zu laufen. Norwegen, Russland und Frankreich liegen zwölf Sekunden zurück, Belarus hat 18 Sekunden auf Platz eins uznd schickt jetzt Dzinara Alimbekava auf die Strecke.

09:05 Uhr - 1. Wechsel

Super Auftritt von Startläuferin Vanessa Voigt, die hier als erste auf Vanessa Hinz übergibt. Zeitgleich für Schweden geht Mona Brorsson auf die Strecke, für Italien Dorothea Wierer. Norwegen schon etwas mehr als zehn Sekunden zurück, dort komm jedoch jetzt mit Tiril Eckhoff eine der Laufstärksten.

09:01 Uhr - 2. Schießen

Klasse von Voigt! Während Schweden, Italien und Norwegen einen Nachlader brauchen, bleibt die Deutsche fehlerfrei. Quasi zeitgleich mit den Persson und Vittozzi geht die Deutsche auf die Schlussrunde. Dahinter folgt Knotten aus Norwegen, Frankeich mit Anais Bescond brauchte zwei Nachlader und liegt etwa zehn Sekunden zurück. Knotten bricht beim Verlassen des Schießstandes der rechte Stock, das kostet etwas Zeit.

08:55 Uhr - 1. Läuferin - 4,0 km

Und die erste Nation versucht sich nach dem Schießen abzusetzen. Die Schwedin Linn Persson hat ein paar Meter zwischen sich und die Verfolger gelegt, mit acht Sekunden Abstand folgen Italien, Deutschland, Norwegen und der Rest des Feldes. Voigt geht in der Abfahrt spielerisch an Italien vorbei, der Ski scheint heute deutlich besser zu laufen bei den Deutschen.

08:52 Uhr - 1. Schießen

Guter Auftakt von Vanessa Voigt, allgemein werden sehr wenige Fehler geschossen. USA mit Susan Dunklee geht am schnellsten wieder auf die Runde, Voigt geht als Neunte durch die Zwischenzeit. Alle Favoriten sind noch eng zusammen, nur Russland musste einen Nachlader hinnehmen.

08:48 Uhr - 1. Läuferin - 1,0 km

Lisa Vittozzi für die Italienerinnen macht erstmal das Tempo, das Feld ist noch gemächlich unterwegs und eng zusammen.

08:45 Uhr - Start

Los geht's! Die 20 Nationen sind gestartet, die Medaillenjagd ist eröffnet. Für Deutschland beginnt Vanessa Voigt.

INFO - Favoritinnen

Die absoluten Topfavoritinnen sind natürlich die Norwegerinnen um Dominatorin Marte Olsbu Röiseland. Nicht am Start für die Skandinavier jedoch ist Ingrid Landmark Tandrevold, sie wird ersetzt von Ida Lien. Auch die starken Schwedinnen mit den beiden Öberg-Schwestern, Frankreich, Russland und Belarus sollte man auf dem Zettel haben. 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeonchang holte übrigens Belarus Gold, Silber ging an Schweden und Bronze an Frankreich. Deutschland wurde damals Achter, das soll heute natürlich besser laufen.

INFO - Deutsches Quartett

Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann gehen für Deutschland ins Rennen und sollen bestmöglich für die erste Staffel-Medaille sorgen, nachdem die Männer gestern den undankbaren vierten Platz belegten.

Herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zur 4x6 km-Staffel der Biathletinnen bei Olympia in Peking. Das Rennen beginnt um 8:45 Uhr. Natürlich könnt Ihr auch live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn+ dabei sein!

